Как перерывы между подходами могут изменить вашу тренировку?

2:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Правильное количество отдыха между подходами играет ключевую роль в мышечном росте, развитии силы и общей продуктивности тренировки. Часто образ человека, занимающегося спортом, ассоциируется с интенсивным потоотделением и максимальными усилиями. Тем не менее, в интервальных тренировках достаточное время для восстановления между подходами критически важно не только для предотвращения травм, но и для повышения эффективности занятий.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Девушка занимается спортом

Хотя внимание зачастую сосредоточено на выполнении каждого сета, время отдыха также требует учёта. Это означает, что вам необходимо правильно балансировать разнообразные параметры тренировки (количество сетов, интенсивность, продолжительность и так далее), что может показаться более сложным, чем есть на самом деле.

Преимуществом адекватного времени отдыха между подходами является то, что это помогает мышцам быстрее выводить продукты обмена, предотвращая их накопление и замедление прогресса. Такой подход обеспечивает некоторые запасы энергии для выполнения следующего раунда, что позволяет вам тренироваться дольше, минимизируя усталость. Кроме того, такой осознанный подход позволяет снизить вероятность получения травм.

Зачем нужны перерывы между подходами

Чтобы тренировки были по-настоящему результативными, важно не только нагружать организм, но и предоставлять ему время на восстановление. Правильные перерывы необходимы как между занятиями, так и между сетами. Давайте выясним, как правильно рассчитать оптимальное время отдыха между подходами.

Крайне важно понять, сколько времени нужно отдыхать именно вам между сетами. Длительные перерывы могут привести к охлаждению организма и снижению кровообращения. Во время тренировок тело должно поддерживать определенную температуру и находиться в активном режиме.

С другой стороны, слишком короткие паузы не позволят мышцам должным образом подготовиться к следующему упражнению, что сделает его менее эффективным.

Как определить необходимое время отдыха между подходами

Перед тем как определить время для отдыха между подходами, полезно понять цель своих тренировок. Продолжительность перерыва будет зависеть от этой цели и уровня вашей физической подготовки. В среднем, время отдыха может варьироваться от тридцати секунд до пяти минут.

При работе с большими весами время отдыха должно быть дольше, а для легких упражнений можно ограничиться короткими перерывами. В целом, рекомендуемые интервалы для отдыха могут быть следующими:

2-5 минут для тренировок на увеличение силы;

30-60 секунд для тренировок на повышение выносливости;

1-2 минуты для тренировок на набор мышечной массы.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.



