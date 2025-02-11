Кузнецов снова в игре: возвращение в состав СКА после травмы

Нападающий Евгений Кузнецов вновь присоединился к составу СКА после перенесенной травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Кузнецов оказался на постере состава команды в преддверии серии из четырех выездных матчей. 11 февраля СКА встретится с московским "Динамо", 13 февраля — с казахстанским "Барысом". 15 февраля команда сыграет против нижнекамского "Нефтехимика", а 17 февраля — с череповецкой "Северсталью".
Травму Кузнецов получил 25 декабря в середине второго периода матча против ЦСКА. После столкновения с игроком московской команды Владиславом Провольневым он не смог продолжить игру и был доставлен в раздевалку под наблюдением медицинского персонала. Врачами хоккеисту было диагностировано сотрясение мозга.
32-летний Кузнецов выступает за СКА с июля 2024 года. В течение этого времени он провел 33 матча за команду, в которых забросил 10 шайб и сделал 23 результативные передачи.
Евге́ний Евге́ньевич Кузнецо́в (род. 19 мая 1992, Челябинск) — российский хоккеист, центральный нападающий СКА. Двукратный чемпион мира (2012, 2014). Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд (2011). Заслуженный мастер спорта России (21 мая 2012).
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