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Кузнецов снова в игре: возвращение в состав СКА после травмы

1:10
Спорт

Нападающий Евгений Кузнецов вновь присоединился к составу СКА после перенесенной травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

Кузнецов оказался на постере состава команды в преддверии серии из четырех выездных матчей. 11 февраля СКА встретится с московским "Динамо", 13 февраля — с казахстанским "Барысом". 15 февраля команда сыграет против нижнекамского "Нефтехимика", а 17 февраля — с череповецкой "Северсталью".

Травму Кузнецов получил 25 декабря в середине второго периода матча против ЦСКА. После столкновения с игроком московской команды Владиславом Провольневым он не смог продолжить игру и был доставлен в раздевалку под наблюдением медицинского персонала. Врачами хоккеисту было диагностировано сотрясение мозга.

32-летний Кузнецов выступает за СКА с июля 2024 года. В течение этого времени он провел 33 матча за команду, в которых забросил 10 шайб и сделал 23 результативные передачи.

Уточнения

Евге́ний Евге́ньевич Кузнецо́в (род. 19 мая 1992, Челябинск) — российский хоккеист, центральный нападающий СКА. Двукратный чемпион мира (2012, 2014). Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд (2011). Заслуженный мастер спорта России (21 мая 2012).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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