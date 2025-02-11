Проблема не в тренировках, а в том, что происходит после них — вот что тормозит похудение

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Регулярные занятия спортом приносят множество преимуществ для здоровья и являются одним из главных способов профилактики хронических заболеваний, а также снижения общего риска смертности. Эксперт в области спортивной медицины Эндрю Джагим отмечает, что эффективность тренировок для снижения веса часто переоценивается. Он поделился рекомендациями, как сделать так, чтобы физические упражнения способствовали ускорению прогресса.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Одной из причин, по которой физические нагрузки не приводят к заметному снижению веса, является то, что люди зачастую занимаются другими делами, которые компенсируют эффект от тренировок, когда не находятся в спортзале. Это может помешать достижению намеченных целей и замедлить результаты.

Некоторые люди склонны переедать после тренировок, что может происходить из-за повышенного чувства голода или как форма вознаграждения за выполнение упражнений. Например, после тренировки они могут разрешить себе закуску или десерт, который, по их мнению, они "заслужили". Это поведение может свести на нет результаты тренировок: сожжённые калории быстро возвращаются.

Кроме того, по завершении физической активности многие становятся менее активными в течение дня. Такое поведение может привести к снижению суточного дефицита калорий, так как человек тратит меньше энергии в оставшиеся часы. В итоге может сжигаться меньше калорий, чем если бы тренировки вообще не проводились.

6 упражнений для ускорения прогресса

1. Скручивания

Лягте на пол, уберите руки за голову, сгибая ноги и притягивая их к себе.

Следите, чтобы поясница оставалась в нейтральном положении.

Поднимите лопатки и тянитесь локтями к коленям, затем вернитесь в исходное положение.

Выполните три подхода по двадцать повторений.

2. Косые скручивания

Лягте на пол, руки за головой, ноги согнуты в коленях.

Подкрутите таз, чтобы избежать прогиба в пояснице.

Скрутите корпус, тянитесь левым локтем к правому колену, затем вернитесь и повторите на другую сторону.

Сделайте три подхода по двадцать повторений.

3. Скручивания с касанием ноги

Лягте на пол, ноги согнуты, руки за головой.

Поднимайте лопатки, тянитесь левой рукой к правой ноге, затем повторите на другую сторону.

Проведите три подхода по двадцать повторений.

4. Лодочка

Лягте на спину, вытяните руки и ноги.

Поднимите голову, лопатки и ноги, напрягая пресс, и задержитесь в этом положении.

Выполните три подхода по 45 секунд.

5. Планка с прыжками

Примите упор лежа на локтях, выпрямите тело и напрягите мышцы.

Сделайте прыжок, разведя ноги в стороны, затем прыгните обратно.

Выполните три подхода по двадцать повторений.

6. Скалолаз

Примите позу упора лежа на прямых руках, напрягите мышцы.

Подтяните колено к груди, вернитесь в исходное положение и повторите на другой ноге.

Проведите три подхода по 45 секунд.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи.

