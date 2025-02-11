Проблема не в тренировках, а в том, что происходит после них — вот что тормозит похудение

Регулярные занятия спортом приносят множество преимуществ для здоровья и являются одним из главных способов профилактики хронических заболеваний, а также снижения общего риска смертности. Эксперт в области спортивной медицины Эндрю Джагим отмечает, что эффективность тренировок для снижения веса часто переоценивается. Он поделился рекомендациями, как сделать так, чтобы физические упражнения способствовали ускорению прогресса.
Одной из причин, по которой физические нагрузки не приводят к заметному снижению веса, является то, что люди зачастую занимаются другими делами, которые компенсируют эффект от тренировок, когда не находятся в спортзале. Это может помешать достижению намеченных целей и замедлить результаты.
Некоторые люди склонны переедать после тренировок, что может происходить из-за повышенного чувства голода или как форма вознаграждения за выполнение упражнений. Например, после тренировки они могут разрешить себе закуску или десерт, который, по их мнению, они "заслужили". Это поведение может свести на нет результаты тренировок: сожжённые калории быстро возвращаются.
Кроме того, по завершении физической активности многие становятся менее активными в течение дня. Такое поведение может привести к снижению суточного дефицита калорий, так как человек тратит меньше энергии в оставшиеся часы. В итоге может сжигаться меньше калорий, чем если бы тренировки вообще не проводились.
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