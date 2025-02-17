Не нравится становая? Вот 5 альтернатив, которые работают не хуже

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Становая тяга считается одним из лучших упражнений для развития мышц спины, ног и ягодиц. Однако не всем подходит этот вид нагрузки – некоторые испытывают дискомфорт в пояснице, а новички могут столкнуться с техническими сложностями. В этом случае стоит обратить внимание на альтернативные упражнения, которые дадут схожий результат, но с меньшей нагрузкой на позвоночник.

Фото: flickr.com by mark sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ боксерские приседания

Какие упражнения могут заменить становую тягу

Эти 5 вариантов помогут развить силу, выносливость и стабилизировать корпус, не перегружая поясничный отдел.

Ягодичный мостик с весом

Отличная альтернатива для проработки ягодичных мышц и задней поверхности бедра, при этом с минимальной нагрузкой на поясницу.

Исходное положение: лечь на спину, согнуть ноги, стопы поставить на ширине плеч. Положить штангу или гантель на таз.

лечь на спину, согнуть ноги, стопы поставить на ширине плеч. Положить штангу или гантель на таз. Выполнение: поднимать таз вверх, напрягая ягодицы и заднюю поверхность бедра, пока тело не выпрямится в одну линию.

поднимать таз вверх, напрягая ягодицы и заднюю поверхность бедра, пока тело не выпрямится в одну линию. Возвращение в исходное положение: медленно опускать таз вниз, не касаясь пола.

Преимущества: формирует рельеф ягодиц, укрепляет поясницу, подходит для людей с проблемами в поясничном отделе.

Сгибание ног в тренажёре лёжа

Изолированное упражнение, направленное на проработку задней поверхности бедра, без нагрузки на спину.

Исходное положение: лечь лицом вниз на тренажёр, зафиксировать ноги под валиками.

лечь лицом вниз на тренажёр, зафиксировать ноги под валиками. Выполнение: сгибать ноги в коленях, поднимая валики вверх до касания бёдер.

сгибать ноги в коленях, поднимая валики вверх до касания бёдер. Возвращение в исходное положение: медленно опустить ноги обратно.

Преимущества: безопасно для поясницы, подходит для всех уровней подготовки, изолированно нагружает мышцы задней поверхности бедра.

Гиперэкстензия

Упражнение для укрепления поясничного отдела, ягодиц и задней поверхности бедра.

Исходное положение: встать на тренажёр для гиперэкстензий, зафиксировать лодыжки, корпус наклонить вперёд.

встать на тренажёр для гиперэкстензий, зафиксировать лодыжки, корпус наклонить вперёд. Выполнение: поднимать корпус вверх, напрягая поясничные мышцы и ягодицы, до образования прямой линии.

поднимать корпус вверх, напрягая поясничные мышцы и ягодицы, до образования прямой линии. Возвращение в исходное положение: медленно опускать корпус вниз.

Преимущества: укрепляет поясницу, улучшает осанку, снижает риск травм поясничного отдела.

Тяга гантелей в наклоне

Прорабатывает мышцы спины, плеч, ягодиц и задней поверхности бедра.

Исходное положение: взять гантели в обе руки, наклониться вперёд, сохраняя спину прямой.

взять гантели в обе руки, наклониться вперёд, сохраняя спину прямой. Выполнение: поднимать гантели вверх, сводя лопатки вместе.

поднимать гантели вверх, сводя лопатки вместе. Возвращение в исходное положение: медленно опускать гантели вниз.

Преимущества: развивает силу спины, улучшает стабилизацию корпуса, задействует мышцы плечевого пояса.

Румынская тяга

Упражнение, похожее на становую тягу, но с акцентом на ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра.

Исходное положение: взять штангу или гантели, ноги поставить на ширине плеч, колени слегка согнуть.

взять штангу или гантели, ноги поставить на ширине плеч, колени слегка согнуть. Выполнение: наклоняться вперёд, сохраняя спину прямой, опуская снаряд вдоль ног.

наклоняться вперёд, сохраняя спину прямой, опуская снаряд вдоль ног. Возвращение в исходное положение: подниматься обратно, напрягая ягодицы.

Преимущества: развивает силу и гибкость задней поверхности бедра, снижает нагрузку на поясницу по сравнению с классической становой тягой.

Эти 5 упражнений являются отличной альтернативой становой тяге, позволяя разнообразить тренировочный процесс и развивать ключевые мышечные группы без перегрузки поясничного отдела. Важно соблюдать правильную технику и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы избежать травм и достичь максимального результата.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

