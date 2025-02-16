Избавьтесь от холки и сутулости – всего 5 упражнений для здоровья спины

Многие сталкиваются с сутулостью и напряжением в шее, особенно при длительной сидячей работе. Со временем это может привести к появлению так называемой "холки" — небольшого уплотнения в области верхней части спины. К счастью, исправить осанку и избавиться от дискомфорта можно с помощью регулярных упражнений.
Предлагаем 5 эффективных движений, которые займут всего несколько минут в день, но помогут укрепить мышцы спины и шеи, расслабить зажатые участки и вернуть красивую осанку.
Расслабляет боковые мышцы шеи, снимает напряжение после длительного сидения.
Повторения: 12-14 раз.
Растягивает мышцы задней поверхности шеи, улучшает гибкость позвоночника.
Повторения: 10-12 раз.
Раскрывает грудной отдел, укрепляет спину, улучшает кровообращение.
Повторения: 10-12 раз.
Улучшает подвижность плечевого пояса, снимает напряжение.
Повторения: 12-14 раз.
Укрепляет мышцы спины и плечевого пояса, улучшает осанку.
Повторения: 10-12 раз.
Эти упражнения можно выполнять ежедневно, они занимают минимум времени, но помогают справиться с сутулостью и предотвратить появление холки. Главное — регулярность и правильная техника. Уже через несколько недель вы почувствуете, как осанка становится лучше, а шея и спина — менее напряжёнными.
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