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Избавьтесь от холки и сутулости – всего 5 упражнений для здоровья спины

3:18
Спорт

Многие сталкиваются с сутулостью и напряжением в шее, особенно при длительной сидячей работе. Со временем это может привести к появлению так называемой "холки" — небольшого уплотнения в области верхней части спины. К счастью, исправить осанку и избавиться от дискомфорта можно с помощью регулярных упражнений.

Девушка делает растяжку
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Девушка делает растяжку

Предлагаем 5 эффективных движений, которые займут всего несколько минут в день, но помогут укрепить мышцы спины и шеи, расслабить зажатые участки и вернуть красивую осанку.

Наклоны головы в сторону

Для чего

Расслабляет боковые мышцы шеи, снимает напряжение после длительного сидения.

Как выполнять

  • Встаньте с ровной спиной, сложите руки за спиной, плечи опущены.
  • На выдохе медленно наклоните голову к одному плечу, ощущая растяжение шеи.
  • На вдохе вернитесь в центр, затем выполните наклон в другую сторону.

Повторения: 12-14 раз.

Наклоны головы вперед с руками за головой

Для чего

Растягивает мышцы задней поверхности шеи, улучшает гибкость позвоночника.

Как выполнять

  • Встаньте с прямой спиной, руки сложите за головой без давления на неё.
  • На вдохе слегка отведите локти назад, раскрывая грудную клетку.
  • На выдохе плавно наклоните голову вперёд, позволяя весу рук усилить растяжение.
  • Задержитесь в этом положении, затем вернитесь обратно.

Повторения: 10-12 раз.

Разведение согнутых рук (бабочка)

Для чего

Раскрывает грудной отдел, укрепляет спину, улучшает кровообращение.

Как выполнять

  • Встаньте с прямой спиной, согните руки в локтях под углом 90 градусов.
  • На выдохе разведите руки в стороны, сводя лопатки вместе.
  • На вдохе сведите руки перед собой.
  • Держите плечи расслабленными и не поднимайте их к ушам.

Повторения: 10-12 раз.

Вращение плечами с округлением спины

Для чего

Улучшает подвижность плечевого пояса, снимает напряжение.

Как выполнять

  • Встаньте ровно, плечи опущены.
  • На вдохе отведите плечи назад, раскрывая грудную клетку.
  • На выдохе округлите спину, сделав движение плечами вперёд.
  • Выполняйте движения плавно, без резких рывков.

Повторения: 12-14 раз.

Отведение поднятых рук назад

Для чего

Укрепляет мышцы спины и плечевого пояса, улучшает осанку.

Как выполнять

  • Встаньте прямо, вытяните руки вверх.
  • На вдохе отведите руки назад, не прогибая поясницу.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Следите за тем, чтобы движения были контролируемыми.

Повторения: 10-12 раз.

Эти упражнения можно выполнять ежедневно, они занимают минимум времени, но помогают справиться с сутулостью и предотвратить появление холки. Главное — регулярность и правильная техника. Уже через несколько недель вы почувствуете, как осанка становится лучше, а шея и спина — менее напряжёнными.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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