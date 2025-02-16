Избавьтесь от холки и сутулости – всего 5 упражнений для здоровья спины

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Многие сталкиваются с сутулостью и напряжением в шее, особенно при длительной сидячей работе. Со временем это может привести к появлению так называемой "холки" — небольшого уплотнения в области верхней части спины. К счастью, исправить осанку и избавиться от дискомфорта можно с помощью регулярных упражнений.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Предлагаем 5 эффективных движений, которые займут всего несколько минут в день, но помогут укрепить мышцы спины и шеи, расслабить зажатые участки и вернуть красивую осанку.

Наклоны головы в сторону

Для чего

Расслабляет боковые мышцы шеи, снимает напряжение после длительного сидения.

Как выполнять

Встаньте с ровной спиной, сложите руки за спиной, плечи опущены.

На выдохе медленно наклоните голову к одному плечу, ощущая растяжение шеи.

На вдохе вернитесь в центр, затем выполните наклон в другую сторону.

Повторения: 12-14 раз.

Наклоны головы вперед с руками за головой

Для чего

Растягивает мышцы задней поверхности шеи, улучшает гибкость позвоночника.

Как выполнять

Встаньте с прямой спиной, руки сложите за головой без давления на неё.

На вдохе слегка отведите локти назад, раскрывая грудную клетку.

На выдохе плавно наклоните голову вперёд, позволяя весу рук усилить растяжение.

Задержитесь в этом положении, затем вернитесь обратно.

Повторения: 10-12 раз.

Разведение согнутых рук (бабочка)

Для чего

Раскрывает грудной отдел, укрепляет спину, улучшает кровообращение.

Как выполнять

Встаньте с прямой спиной, согните руки в локтях под углом 90 градусов.

На выдохе разведите руки в стороны, сводя лопатки вместе.

На вдохе сведите руки перед собой.

Держите плечи расслабленными и не поднимайте их к ушам.

Повторения: 10-12 раз.

Вращение плечами с округлением спины

Для чего

Улучшает подвижность плечевого пояса, снимает напряжение.

Как выполнять

Встаньте ровно, плечи опущены.

На вдохе отведите плечи назад, раскрывая грудную клетку.

На выдохе округлите спину, сделав движение плечами вперёд.

Выполняйте движения плавно, без резких рывков.

Повторения: 12-14 раз.

Отведение поднятых рук назад

Для чего

Укрепляет мышцы спины и плечевого пояса, улучшает осанку.

Как выполнять

Встаньте прямо, вытяните руки вверх.

На вдохе отведите руки назад, не прогибая поясницу.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Следите за тем, чтобы движения были контролируемыми.

Повторения: 10-12 раз.

Эти упражнения можно выполнять ежедневно, они занимают минимум времени, но помогают справиться с сутулостью и предотвратить появление холки. Главное — регулярность и правильная техника. Уже через несколько недель вы почувствуете, как осанка становится лучше, а шея и спина — менее напряжёнными.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

