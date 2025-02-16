Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таджикистан планирует увеличить число туристов из России на 14%
Этот напиток пили наши предки, а мы забыли о его удивительных свойствах
Чрезмерное употребление молока жителем Нидерландов едва не привело к трагедии
Машина то глохнет, то ревёт: 7 причин, почему мотор ведёт себя странно
Смородиновый бум: как заставить куст плодоносить без остановки
Итальянский певец Аль Бано согласился выступить в Москве на Красной площади
Жена Курбана Омарова раскрыла свой вес спустя две недели после родов
Ливан просит Иран приостановить авиарейсы в Бейрут из-за угроз безопасности
Можно ли жить без холестерина: вся правда о его роли в организме

Минус килограммы без последствий: 7 правил для похудения без дряблости

3:56
Спорт

Радость от сброшенных килограммов может омрачиться новым вызовом — дряблая кожа, растяжки и потеря тонуса. Это частая проблема при резком снижении веса, когда кожа не успевает адаптироваться. Как предотвратить такие последствия и сохранить упругость кожи во время похудения? Разбираем 7 ключевых правил.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Почему кожа теряет упругость при похудении

Кожа обладает эластичностью, позволяя растягиваться и сжиматься. Однако при значительной потере веса она может не успеть сократиться, что приводит к провисанию. Главную роль в поддержании её упругости играют коллаген и эластин — белки, формирующие основу кожного каркаса.

Факторы, влияющие на снижение упругости кожи:

  • Возраст: с возрастом выработка коллагена замедляется, что снижает способность кожи сокращаться.
  • Генетика: у одних людей кожа сохраняет тонус лучше, чем у других.
  • Обезвоживание и недостаток питательных веществ: недостаток воды и полезных микроэлементов ухудшает эластичность кожи.

7 способов сохранить упругость кожи

Эти простые правила помогут минимизировать риск появления дряблости и растяжек при похудении.

Худейте постепенно

  • Резкое снижение веса — главный враг упругой кожи. Оптимальный темп похудения — 0,5-1% веса в неделю. Такой подход позволит коже адаптироваться к изменениям.

Пейте достаточно воды

  • Вода поддерживает гидратацию кожи и участвует в обменных процессах. Без достаточного количества жидкости кожа теряет упругость.

Сбалансированное питание

Для выработки коллагена и эластина организму необходимы определённые нутриенты:

  • Белки: основной источник аминокислот, из которых формируется коллаген.
  • Витамин С: участвует в синтезе коллагена, защищает кожу от повреждений.
  • Цинк: ускоряет регенерацию кожи, улучшает заживление.
  • Кремний: укрепляет соединительные ткани, улучшает структуру кожи.
  • Жиры: поддерживают кожный барьер и способствуют увлажнению.

Недостаток этих компонентов замедляет обновление кожи, что может привести к её дряблости.

Ухаживайте за кожей

Регулярный уход помогает поддерживать эластичность кожи и предотвращает сухость.

  • Увлажняющие кремы и масла: важно не только напитать кожу влагой, но и помочь ей удерживать её внутри. Средства должны содержать увлажняющие и защитные компоненты (гиалуроновая кислота, глицерин, масла, воски).
  • Массаж, контрастный душ, обёртывания: улучшают кровообращение, способствуя доставке питательных веществ к коже.

Защищайте кожу от солнца

  • Ультрафиолет разрушает коллагеновые волокна, ускоряя старение кожи. Использование средств с SPF поможет сохранить её эластичность.

Занимайтесь спортом

  • Физическая активность, особенно силовые тренировки, помогает подтянуть кожу за счёт укрепления мышц, заполняющих пространство, ранее занятое жировыми отложениями.

Контролируйте уровень стресса

  • Хронический стресс повышает уровень кортизола, который негативно влияет на синтез коллагена и приводит к ухудшению состояния кожи. Практики расслабления, йога и качественный сон помогут поддерживать здоровье кожи.

Сохранить упругость кожи при похудении возможно, если следовать простым, но важным правилам: снижать вес постепенно, поддерживать водный баланс, питаться сбалансированно и ухаживать за кожей. Комплексный подход поможет избежать дряблости и растяжек, сохраняя кожу здоровой и подтянутой.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай
Садоводство, цветоводство
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай Аудио 
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют
Еда и рецепты
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют Аудио 
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Авто
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Последние материалы
Невеста Григория Лепса вернулась в Москву
6-летняя дочь Чернышёва от Заворотнюк ревниво отнеслась к американской коллеге отца
Бороться с целлюлитом стало проще: рецепты с эфирными маслами
Мода или протест? Почему женщины предпочитают мужские вещи
Канье Уэст и Бьянка Цензори обратились к адвокатам на фоне слухов о разводе
В защиту авторских прав: предпринимателя оштрафовали за кондитерские изделия с мультгероями
Кабачки: выращивание и хитрости для богатого урожая
Непростое положение: к лету ВСУ столкнутся с трудностями без поддержки США
Самое ядовитое растение года: что случится с организмом, если не отказаться от него
Звезда Comedy Woman задумалась о третьей беременности в 42 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.