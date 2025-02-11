Результат как у Шварценеггера: вот как правильно проработать грудные мышцы

Одним из самых эффективных упражнений для проработки грудных мышц является жим штанги лёжа. Это классика бодибилдинга и силовых тренировок, которое активно задействует как большую грудную, так и трицепсы и переднюю дельтовидную мышцу.
Основное преимущество жима лёжа — его универсальность. Вы можете выполнять его как с большой штангой, так и с гантелями, в разных вариациях: на горизонтальной или наклонной скамье.
Каждый из этих вариантов помогает акцентировать нагрузку на определённую часть грудных мышц. Например, наклонный жим лучше прорабатывает верхнюю часть груди, а горизонтальный — среднюю и нижнюю.
Правильная техника выполнения упражнения крайне важна для того, чтобы избежать травм и максимально эффективно задействовать грудные мышцы.
Начинайте с того, чтобы ноги крепко стояли на полу, а спина оставалась естественно прижата к скамье. Во время подъёма штанги или гантелей контролируйте движение, не спешите, старайтесь напрягать грудные мышцы, а не помогать себе руками или ногами.
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