Результат как у Шварценеггера: вот как правильно проработать грудные мышцы

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Одним из самых эффективных упражнений для проработки грудных мышц является жим штанги лёжа. Это классика бодибилдинга и силовых тренировок, которое активно задействует как большую грудную, так и трицепсы и переднюю дельтовидную мышцу.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Основное преимущество жима лёжа — его универсальность. Вы можете выполнять его как с большой штангой, так и с гантелями, в разных вариациях: на горизонтальной или наклонной скамье.

Каждый из этих вариантов помогает акцентировать нагрузку на определённую часть грудных мышц. Например, наклонный жим лучше прорабатывает верхнюю часть груди, а горизонтальный — среднюю и нижнюю.

Правильная техника выполнения упражнения крайне важна для того, чтобы избежать травм и максимально эффективно задействовать грудные мышцы.

Начинайте с того, чтобы ноги крепко стояли на полу, а спина оставалась естественно прижата к скамье. Во время подъёма штанги или гантелей контролируйте движение, не спешите, старайтесь напрягать грудные мышцы, а не помогать себе руками или ногами.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

