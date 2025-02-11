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Какую боль можно терпеть на тренировке? Правда, которую вам не рассказывали в спортзале

1:08
Спорт

Многие спортсмены сталкиваются с дискомфортом во время тренировок, но далеко не вся боль является тревожным сигналом. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский объяснил, какие ощущения можно считать нормальными, а при каких стоит немедленно прекратить занятия и обратиться к врачу.

Мужчина отжимается
Фото: af.mil by United States Air Force, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина отжимается

По его словам, терпеть жжение в конкретной мышце во время упражнения можно и даже нужно, но только если она справляется с нагрузкой. Обычно речь идёт об одном-двух повторениях после появления жжения. Однако продолжать дальше нет смысла, так как мышца уже не способна полноценно сокращаться.

Если же во время тренировки или сразу после неё ощущается колющая, острая или тянущая боль, это уже тревожный сигнал, указывающий на возможную травму. В таком случае необходимо прекратить выполнение упражнения и проконсультироваться со специалистом.

Боль в мышцах на следующий день после тренировки также считается нормой, но неприятные ощущения не должны быть чрезмерно сильными, пишет "Москва 24".

Уточнения

Мы́шцы  — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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