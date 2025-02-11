Накачать не получится: названы самые бесполезные упражнения на трицепс

Многие спортсмены тратят время на упражнения, которые не дают желаемого результата. Фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал несколько популярных, но малоэффективных движений для трицепса и предложил им более продуктивные альтернативы.
По словам эксперта, обратные отжимания с отягощениями не приносят значительной пользы и могут создавать ненужную нагрузку на плечевые суставы.
Вместо этого он рекомендует выполнять отжимания с узким хватом, добавляя дополнительный вес, что лучше прорабатывает трицепс и снижает риск травм, пишет Men Today .
Ещё одно малоэффективное упражнение — отведение гантелей назад. Самуэль предлагает заменить его разведением рук в кроссовере, что позволяет сохранять постоянное напряжение в целевой группе мышц и улучшает их активацию.
Разгибание рук с гантелями над головой также оказалось в списке бесполезных упражнений. По мнению тренера, более продуктивной альтернативой станет тяга троса из-за головы, так как она позволяет избежать чрезмерной нагрузки на локти и поддерживать постоянное мышечное напряжение.
Наиболее неудачным вариантом тренировки трицепса Самуэль назвал алмазные отжимания. Он считает, что классические отжимания с узким хватом гораздо лучше включают в работу трицепс и обеспечивают больший прирост силы.
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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