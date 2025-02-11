Накачать не получится: названы самые бесполезные упражнения на трицепс

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие спортсмены тратят время на упражнения, которые не дают желаемого результата. Фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал несколько популярных, но малоэффективных движений для трицепса и предложил им более продуктивные альтернативы.

Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает жим гантелями

По словам эксперта, обратные отжимания с отягощениями не приносят значительной пользы и могут создавать ненужную нагрузку на плечевые суставы.

Вместо этого он рекомендует выполнять отжимания с узким хватом, добавляя дополнительный вес, что лучше прорабатывает трицепс и снижает риск травм, пишет Men Today .

Ещё одно малоэффективное упражнение — отведение гантелей назад. Самуэль предлагает заменить его разведением рук в кроссовере, что позволяет сохранять постоянное напряжение в целевой группе мышц и улучшает их активацию.

Разгибание рук с гантелями над головой также оказалось в списке бесполезных упражнений. По мнению тренера, более продуктивной альтернативой станет тяга троса из-за головы, так как она позволяет избежать чрезмерной нагрузки на локти и поддерживать постоянное мышечное напряжение.

Наиболее неудачным вариантом тренировки трицепса Самуэль назвал алмазные отжимания. Он считает, что классические отжимания с узким хватом гораздо лучше включают в работу трицепс и обеспечивают больший прирост силы.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

