Спорт и диета не помогают похудеть? Самое время сходить к стоматологу

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Одной из причин трудностей в похудении может стать нарушение прикуса. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Полина Махортова.

Фото: https://www.freepik.com Диета

Она считает, что при правильном прикусе пищевой комок равномерно распределяется по всем зубам, облегчая его дальнейшую обработку в желудке и кишечнике. Когда пища плохо пережёвана, это может привести к замедлению обмена веществ, вздутию, запорам и другим проблемам с ЖКТ. Это и мешает вам похудеть.

Кроме того, те, у кого неправильный прикус, едят быстрее, так как не могут качественно пережёвывать пищу. Это приводит к перееданию.

"Из-за неправильного положения головы, шеи, гипертонуса жевательных мышц может казаться, что фигура остаётся прежней, даже при фактическом похудении", — цитирует ортодонта "Чемпионат".

Уточнения

При́кус — взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

