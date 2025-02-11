Энергии прибавится, но какой ценой? Популярный напиток оказался коварнее, чем кажется

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, в чем вред спортивных энергетиков, которыми часто злоупотребляют спортсмены.
"Я всегда говорю своим клиентам, что спортивные энергетики могут быть опасными, если их использовать без должного контроля. Многие из них содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, которые могут вызвать учащенное сердцебиение", — цитирует тренера "СЭ".
По ее словам, лучше всего повысить энергию с помощью поддержания сбалансированного питания.
"Сосредоточьтесь на полноценном питании с учетом ваших потребностей. Употребление достаточного количества белков, углеводов и здоровых жиров даст вам необходимую энергию для занятий спортом", — добавила тренер.
Важно и пить достаточно воды. Тренер уверена, что усталость порой может быть связана с обезвоживанием.
Энерге́тик — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.
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