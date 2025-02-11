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Энергии прибавится, но какой ценой? Популярный напиток оказался коварнее, чем кажется

Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, в чем вред спортивных энергетиков, которыми часто злоупотребляют спортсмены.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

"Я всегда говорю своим клиентам, что спортивные энергетики могут быть опасными, если их использовать без должного контроля. Многие из них содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, которые могут вызвать учащенное сердцебиение", — цитирует тренера "СЭ".

По ее словам, лучше всего повысить энергию с помощью поддержания сбалансированного питания.

"Сосредоточьтесь на полноценном питании с учетом ваших потребностей. Употребление достаточного количества белков, углеводов и здоровых жиров даст вам необходимую энергию для занятий спортом", — добавила тренер.

Важно и пить достаточно воды. Тренер уверена, что усталость порой может быть связана с обезвоживанием.

Уточнения

Энерге́тик — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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