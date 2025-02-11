-10 кг на весах вас удивят! Не переедать помогут эти хитрости

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Многие считают, что вставать из-за стола нужно с легким чувством голода. Однако на практике этот подход может обернуться дальнейшим перееданием. Нутрициолог Алена Денисова рассказала, почему человек переедает и как с этим бороться.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Если у вас нет 30 свободных минут на обед, нужда "немножко пожить для себя" ночью, просмотр рабочих чатов за завтраком — все это имеет прямое отношение к проблеме переедания. Эти привычки необходимо пересмотреть.

Нормализуйте режим сна

Спите не менее семи часов в сутки. Если жертвовать сном ради работы или сериалов, вам обеспечены проблемы с лишними килограммами.

Соблюдайте режим питания

Пропускать прием пищи вредно, как и есть каждый день в разное время.

Не отвлекайтесь во время еды

Забудьте о сериалах, гаджетах и прочем во время еды. Дело в том, что при совмещении мыслительной и физической нагрузок мозг считает основной мыслительную, потому что читать сложнее, чем подносить ложку ко рту. В результате мозг особо не контролирует процесс приема пищи.

Следите за размером порций

Купить хот-дог, бутерброд и йогурт проще и быстрее, чем заниматься готовкой. Любовь к снекам и фастфуду — еще одна причина переедания, пишет "СЭ".

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

