-10 кг на весах вас удивят! Не переедать помогут эти хитрости

Многие считают, что вставать из-за стола нужно с легким чувством голода. Однако на практике этот подход может обернуться дальнейшим перееданием. Нутрициолог Алена Денисова рассказала, почему человек переедает и как с этим бороться.
Если у вас нет 30 свободных минут на обед, нужда "немножко пожить для себя" ночью, просмотр рабочих чатов за завтраком — все это имеет прямое отношение к проблеме переедания. Эти привычки необходимо пересмотреть.
Спите не менее семи часов в сутки. Если жертвовать сном ради работы или сериалов, вам обеспечены проблемы с лишними килограммами.
Пропускать прием пищи вредно, как и есть каждый день в разное время.
Забудьте о сериалах, гаджетах и прочем во время еды. Дело в том, что при совмещении мыслительной и физической нагрузок мозг считает основной мыслительную, потому что читать сложнее, чем подносить ложку ко рту. В результате мозг особо не контролирует процесс приема пищи.
Купить хот-дог, бутерброд и йогурт проще и быстрее, чем заниматься готовкой. Любовь к снекам и фастфуду — еще одна причина переедания, пишет "СЭ".
Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.