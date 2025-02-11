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Стройняшки забыли об этих привычках: какие дела мешают вам похудеть

1:39
Спорт

Поправиться можно не только, если есть фастфуд, целыми днями не двигаться и заедать вкусняшками стресс. Лишние килограммы могут "нарисоваться" и из-за повседневных привычек, которые мы не считаем вредными.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Ночники, световое загрязнение за окном, подсветка на бытовой технике, светодиодные гирлянды плохо влияют на нормальный сон. Это приводит к нарушениям выработки мелатонина (гормона сна) и другим гормональным изменениям. Отсюда появляются лишние килограммы.

Проветривание комнаты

Да, свежий воздух — это хорошо. Однако холод стимулирует подсознательное желание что-то съесть, чтобы согреться, или выпить чашку горячего чая с печеньками. Из-за этого появляются лишние калории.

Утро без завтрака

Пропускать его не стоит, чтобы чувство голода не заставило перекусывать или переедать в обед.

Нерегулярные приемы пищи

Из-за этого организм откладывает про запас все поступившие с пищей калории. Появляется риск поглотить за день больше калорий, чем нужно.

Пристрастие к ЗОЖ-продуктам

Авокадо, орехи, фрукты, кефир, горький шоколад и многие другие продукты полезны. Однако ими нельзя злоупотреблять.

Чрезмерное употребление кофе

Можно потолстеть, если пить много кофе со сливками или с молоком жирностью 2,5 процента и выше, пишет "СЭ".

Забудьте и о чрезмерном употреблении бабл-ти, фруктовых питьевых йогуртов, соков и других напитков.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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