Богатырские игры: новое шоу о силачах выпустят на ТВ

Стартовали съемки нового масштабного шоу "Богатырские игры", где сотня самых сильных людей страны будут бороться за титул "Богатырь всея Руси" и 10 миллионов рублей.
Ведущими станут Михаил Пореченков, видеоблогер Дмитрий Масленников и звезда сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Ника Здорик.
Участники от 18 до 70 лет пройдут испытания в духе русских сказок, а в финале -сложнейшую полосу препятствий "Кудыкина гора".
Первые состязания позволят лучшим игрокам набрать себе команды-дружины для совместного прохождения эстафет.
Победят в шоу двое — богатырь и богатырша, пишет "СЭ".
Участниками шоу станут: пожарный-спасатель, коллекционер пауков, чемпион по скоростному поеданию хинкали, звездный телохранитель, участница турниров Арнольда Шварценеггера, цирковой артист, иллюстратор, садовод, банщик и другие силачи.
Богатыри́ — герои былин и сказаний, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера.
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