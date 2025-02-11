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Богатырские игры: новое шоу о силачах выпустят на ТВ

1:01
Спорт

Стартовали съемки нового масштабного шоу "Богатырские игры", где сотня самых сильных людей страны будут бороться за титул "Богатырь всея Руси" и 10 миллионов рублей.

Девушка у телевизора
Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Девушка у телевизора

Ведущими станут Михаил Пореченков, видеоблогер Дмитрий Масленников и звезда сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Ника Здорик.

Участники от 18 до 70 лет пройдут испытания в духе русских сказок, а в финале -сложнейшую полосу препятствий "Кудыкина гора".

Первые состязания позволят лучшим игрокам набрать себе команды-дружины для совместного прохождения эстафет.

Победят в шоу двое — богатырь и богатырша, пишет "СЭ".

Участниками шоу станут: пожарный-спасатель, коллекционер пауков, чемпион по скоростному поеданию хинкали, звездный телохранитель, участница турниров Арнольда Шварценеггера, цирковой артист, иллюстратор, садовод, банщик и другие силачи.

Уточнения

Богатыри́ — герои былин и сказаний, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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