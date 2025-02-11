Бег зимой: как одеться правильно и не замерзнуть?

Зимний бег — отличный способ поддерживать форму, но неправильно подобранная одежда может привести к переохлаждению или перегреву. Врач-терапевт Елена Черненко и чемпионка России по лёгкой атлетике Валерия Андреева рассказали, как правильно подобрать экипировку для пробежек в холодное время года. Их слова приводит "Спорт-Экспресс".
Специалисты рекомендуют использовать многослойную систему одежды:
"Первый слой должен обеспечивать отвод влаги, второй — согревать, а третий — защищать от осадков и ветра", — отметили эксперты.
Одна из самых распространённых ошибок — выбор слишком тёплой и объёмной одежды. Это приводит к перегреву, повышенному потоотделению и риску простудиться после пробежки.
Специалисты также советуют избегать шерстяных и хлопковых вещей, так как они задерживают влагу и могут способствовать быстрому охлаждению.
"Лучше отказаться от объемных и шерстяных вещей, чтобы не перегреваться", — добавили Черненко и Андреева.
С правильной экипировкой зимние пробежки станут комфортными и безопасными, а тренировки принесут максимальную пользу.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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