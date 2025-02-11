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Бег зимой: как одеться правильно и не замерзнуть?

1:57
Спорт

Зимний бег — отличный способ поддерживать форму, но неправильно подобранная одежда может привести к переохлаждению или перегреву. Врач-терапевт Елена Черненко и чемпионка России по лёгкой атлетике Валерия Андреева рассказали, как правильно подобрать экипировку для пробежек в холодное время года. Их слова приводит "Спорт-Экспресс".

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

Три слоя защиты

Специалисты рекомендуют использовать многослойную систему одежды:

  • Первый слой — термобельё, которое отводит влагу и сохраняет тепло.
  • Второй слой — флисовая кофта или синтетический материал с подкладкой для дополнительного утепления.
  • Третий слой — ветровка, защищающая от ветра, дождя и снега.

"Первый слой должен обеспечивать отвод влаги, второй — согревать, а третий — защищать от осадков и ветра", — отметили эксперты.

Ошибки при выборе одежды

Одна из самых распространённых ошибок — выбор слишком тёплой и объёмной одежды. Это приводит к перегреву, повышенному потоотделению и риску простудиться после пробежки.

Специалисты также советуют избегать шерстяных и хлопковых вещей, так как они задерживают влагу и могут способствовать быстрому охлаждению.

"Лучше отказаться от объемных и шерстяных вещей, чтобы не перегреваться", — добавили Черненко и Андреева.

Как сделать пробежку комфортной

  • Одевайтесь по принципу "немного прохладно перед выходом". Когда вы начнёте двигаться, ваше тело разогреется.
  • Используйте перчатки и шапку, чтобы избежать потери тепла.
  • Не забывайте про термобелье и влагозащитные ткани.
  • Выбирайте одежду из современных материалов, отводящих влагу.

С правильной экипировкой зимние пробежки станут комфортными и безопасными, а тренировки принесут максимальную пользу.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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