Тренер тянет деньги и не помогает? Время уходить!

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Фитнес-эксперт Александр Карпов рассказал, в каких случаях стоит немедленно отказаться от услуг персонального тренера. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hlavaty from Plzen, Czech Republic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ушу тренировка

Почему тренер может быть опасен

Первое, на что стоит обратить внимание, — психологический комфорт во время занятий. Если тренер нарушает личные границы, ведёт себя неэтично или заставляет чувствовать себя некомфортно, лучше отказаться от его услуг.

"Если вы испытываете психологический дискомфорт на тренировках, а тренер не уважает ваши границы, стоит сообщить об этом руководству клуба и найти другого специалиста", — объяснил Карпов.

Добавки и запрещенные препараты

Еще один тревожный сигнал — если тренер настаивает на приеме запрещенных препаратов или спортивных добавок. Некоторые специалисты убеждают клиентов, что без них невозможно добиться результатов, но это не соответствует действительности.

"Если тренер говорит, что вам нужны препараты для прогресса, он явно не профессионал", — отметил эксперт.

Как выбрать хорошего тренера

Чтобы тренировки приносили пользу, важно выбирать специалиста, который учитывает ваши потребности и особенности организма. Если тренер игнорирует ваши пожелания, не объясняет технику упражнений или не следит за безопасностью, стоит задуматься о смене наставника.

Регулярная обратная связь, индивидуальный подход и грамотная мотивация — главные признаки профессионального тренера. Если занятия вызывают дискомфорт или вредят здоровью, лучше найти другого специалиста.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train - воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных.

