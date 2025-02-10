Хочешь большие трицепсы? Тогда забудь про эти упражнения

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Фитнес-тренер Эбенезер Самуэль объяснил, какие упражнения на трицепс не дают желаемого результата. Об этом пишет Men Today.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Какие упражнения не работают на трицепс?

По мнению специалиста, обратные отжимания с отягощением неэффективны. Вместо них лучше выполнять отжимания с узким хватом и дополнительным весом.

Также он советует заменить отведение гантелей назад разведением рук в кроссовере, так как это лучше нагружает мышцы.

По словам эксперта, разгибание рук с гантелями над головой — тоже не лучший выбор. В качестве альтернативы он предлагает тягу троса из-за головы. Самым бесполезным упражнением Самуэль назвал алмазные отжимания — они не дают нужной нагрузки на трицепс. Вместо них лучше делать обычные отжимания узким хватом.

Какие упражнения действительно эффективны?

Для развития трицепса эксперты рекомендуют следующие упражнения:

Жим штанги узким хватом — одно из лучших упражнений для проработки всех головок трицепса.

Французский жим — изолирующая нагрузка, позволяющая глубоко проработать мышцу.

Разгибание рук на верхнем блоке — обеспечивает по

Ягодичный мостик с жимом узким хватом — нестандартный, но эффективный вариант нагрузки.

Специалисты советуют не только правильно подбирать упражнения, но и соблюдать технику выполнения. Только так можно достичь максимального результата и избежать травм.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

