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Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ

1:07
Спорт

Российский хоккеист и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продемонстрировал выдающиеся результаты в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты" (4:5 Б).

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Овечкин

В этой встрече Овечкин отдал три результативные передачи, что позволило ему обойти Павла Дацюка в списке игроков с 2+ голевыми пасами в НХЛ.

Овечкин достиг отметки в 131 игру в лиге с двумя и более голевыми передачами, что позволило ему подняться на 74-е место в этом списке. Теперь он делит эту позицию с такими хоккеистами, как Рэй Уитни, Даниэль Альфредссон и Артемий Панарин.

Кроме того, Овечкин в 17-й раз провёл матч с тремя и более результативными передачами. По этому показателю он занимает 161-е место среди всех игроков НХЛ. Столько же матчей с тремя и более передачами в своём активе имеют Джером Игинла, Гленн Андерсон и Алексей Яшин.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Па́вел Вале́рьевич Дацю́к (род. 20 июля 1978, Свердловск) — российский хоккеист, центральный нападающий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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