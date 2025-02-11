Экс-тренер сборной России не рекомендует возвращать Промеса: я бы не хотел его видеть

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что "Спартаку" не следует возвращать нидерландского футболиста Квинси Промеса. По словам Игнатьева, после обвинительных приговоров по уголовным делам, связанным с Промесом, его присутствие в России нежелательно.
Игнатьев подчеркнул, что хотя лично у него нет претензий к Промесу, необходимо учитывать репутацию российского футбола, а также безопасность и имидж игроков и клубов.
"Я бы не хотел видеть Промеса в нашем чемпионате. Он лично мне ничего плохого не сделал, но, с другой стороны, нужно думать о чистоте всего нашего футбола, наших игроков, наших клубов", — заявил Игнатьев, которого цитирует Газета.Ru.
Контракт Промеса с "Спартаком" истекал 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать соглашение. 5 сентября 2023 года игрок официально перешёл в "Дубай Юнайтед", выступающий во второй лиге ОАЭ.
14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура запрашивала для него девять лет заключения. 16 февраля футболист был объявлен в международный розыск. Также у него есть ещё один срок — 1,5 года — за ножевое ранение двоюродного брата во время семейной вечеринки.
Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.
Бори́с Петро́вич Игна́тьев (род. 5 декабря 1940, Москва) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
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