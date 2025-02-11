Экс-тренер сборной России не рекомендует возвращать Промеса: я бы не хотел его видеть

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что "Спартаку" не следует возвращать нидерландского футболиста Квинси Промеса. По словам Игнатьева, после обвинительных приговоров по уголовным делам, связанным с Промесом, его присутствие в России нежелательно.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Квинси Промес

Игнатьев подчеркнул, что хотя лично у него нет претензий к Промесу, необходимо учитывать репутацию российского футбола, а также безопасность и имидж игроков и клубов.

"Я бы не хотел видеть Промеса в нашем чемпионате. Он лично мне ничего плохого не сделал, но, с другой стороны, нужно думать о чистоте всего нашего футбола, наших игроков, наших клубов", — заявил Игнатьев, которого цитирует Газета.Ru.

Контракт Промеса с "Спартаком" истекал 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать соглашение. 5 сентября 2023 года игрок официально перешёл в "Дубай Юнайтед", выступающий во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура запрашивала для него девять лет заключения. 16 февраля футболист был объявлен в международный розыск. Также у него есть ещё один срок — 1,5 года — за ножевое ранение двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.



Бори́с Петро́вич Игна́тьев (род. 5 декабря 1940, Москва) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.

