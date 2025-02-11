Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой творог нельзя использовать для сырников? Разбираем ошибки
Эти напитки повышают риск рака кишечника: новое исследование
Февраль: время для рассады! 7 культур, которые стоит сеять прямо сейчас
Хрустящие чебуреки с сыром: найден идеальный рецепт с тестом на минералке
Этот самосвал больше, чем ваша квартира — и одна его шина стоит дороже машины
На посту клетки-киллеры — белорусские учёные делают новый шаг в борьбе с раком
Прохор Шаляпин поделился пикантным снимком с отдыха с Алёной Блин: ты мой
Определите степень пористости своих волос: идеальный уход для вашего типа локонов
В тройке лидеров: Таиланд — главный туристический тренд для россиян

Экс-тренер сборной России не рекомендует возвращать Промеса: я бы не хотел его видеть

1:34
Спорт

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что "Спартаку" не следует возвращать нидерландского футболиста Квинси Промеса. По словам Игнатьева, после обвинительных приговоров по уголовным делам, связанным с Промесом, его присутствие в России нежелательно.

Квинси Промес
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квинси Промес

Игнатьев подчеркнул, что хотя лично у него нет претензий к Промесу, необходимо учитывать репутацию российского футбола, а также безопасность и имидж игроков и клубов.

"Я бы не хотел видеть Промеса в нашем чемпионате. Он лично мне ничего плохого не сделал, но, с другой стороны, нужно думать о чистоте всего нашего футбола, наших игроков, наших клубов", — заявил Игнатьев, которого цитирует Газета.Ru.

Контракт Промеса с "Спартаком" истекал 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать соглашение. 5 сентября 2023 года игрок официально перешёл в "Дубай Юнайтед", выступающий во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура запрашивала для него девять лет заключения. 16 февраля футболист был объявлен в международный розыск. Также у него есть ещё один срок — 1,5 года — за ножевое ранение двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.

Бори́с Петро́вич Игна́тьев (род. 5 декабря 1940, Москва) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты
Шоу-бизнес
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты Аудио 
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Красота и стиль
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат Аудио 
Популярное
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

Петрушка всходит медленно? Дачники нашли способ, который позволяет увидеть первые ростки всего через 3 часа! Рассказываем, как правильно подготовить семена.

Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
Мяуканье, шипение, мурлыканье: что на самом деле говорит ваша кошка
Какой продукт поможет в профилактике диабета второго типа?
Как правильно лепить фрикадельки, чтобы они не развалились
Достаточно одной ложки: это средство очистит стыки в ванной от плесени за 5 минут
Машина коптит, а вы не обращаете внимания? Двигатель не прощает таких ошибок
Заползают в поисках тепла — эскулаповы змеи атаковали британские чердаки
Эти растения нельзя сажать рядом со смородиной — загубят урожай
Зачем дачники замораживают семена в феврале? Узнайте секреты успешного урожая
Увеличьте урожай перцев в 3 раза: секреты идеального соседства
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.