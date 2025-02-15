Ваши руки будут в шоке: три мощные схемы для убийственной прокачки трицепса

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Трицепс — это основная мышечная группа, которая формирует объём руки и придаёт ей мощный вид. Многие тренирующиеся делают акцент на бицепсе, забывая, что именно трицепс занимает около 70% общей массы руки. Чтобы добиться гармоничного развития, важно грамотно прорабатывать все три головки мышцы.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Предлагаем три рабочие схемы тренировок, которые помогут развить трицепс с разных углов и добиться максимального эффекта.

Схема №1: базовая проработка трицепса

Эта программа сочетает упражнения на массу и рельеф, задействуя все три головки мышцы.

Разгибание рук на блоке прямым хватом : 3-4 подхода по 8-10 повторений. Работает на боковую и среднюю головки трицепса.

: 3-4 подхода по 8-10 повторений. Работает на боковую и среднюю головки трицепса. Разгибание рук из-за головы с гантелью или на тросовом тренажёре : 3-4 подхода по 12-15 повторений. Дает нагрузку на длинную головку.

: 3-4 подхода по 12-15 повторений. Дает нагрузку на длинную головку. Французский жим на наклонной скамье (W-образный гриф предпочтителен): 3-4 подхода по 8-10 повторений. В равной степени включает все три головки трицепса.

Схема №2: силовая нагрузка

Подойдёт тем, кто хочет увеличить рабочие веса и усилить силовые показатели.

Французский жим стоя со штангой : 3-4 подхода по 10-12 повторов. Фокус на боковую и среднюю головки.

: 3-4 подхода по 10-12 повторов. Фокус на боковую и среднюю головки. Разгибания рук на блоке с канатной рукоятью : 3-4 подхода по 10-12 повторений. Включает боковую и длинную головки.

: 3-4 подхода по 10-12 повторений. Включает боковую и длинную головки. Отжимания на брусьях (или от скамьи, если нет брусьев): 3-4 подхода по 6-8 повторений. Прорабатывает всю мышцу.

Схема №3: акцент на детализацию

Эта программа подойдёт для тех, кто хочет улучшить рельеф трицепса и подчеркнуть его форму.

Французский жим с гантелями нейтральным хватом : 3-4 подхода по 10-12 повторов. Основная нагрузка на боковую головку.

: 3-4 подхода по 10-12 повторов. Основная нагрузка на боковую головку. Разгибание рук из-за головы с канатной рукоятью : 3-4 подхода по 10-12 повторений. Развивает боковую головку.

: 3-4 подхода по 10-12 повторений. Развивает боковую головку. Разгибание руки из-за головы обратным хватом : 3-4 подхода по 10-12 повторений. Фокус на длинной головке.

: 3-4 подхода по 10-12 повторений. Фокус на длинной головке. Обратные отжимания от скамьи: 3-4 подхода по 6-8 повторений. Завершающее упражнение для равномерной проработки.

Как использовать эти схемы

Можно выполнять одну схему в течение нескольких недель, а затем менять её.

Если трицепс — приоритетная мышечная группа, можно тренировать его дважды в неделю, чередуя схемы.

Настроить количество повторений и вес в зависимости от целей: низкое число повторов с большим весом для силы, среднее — для массы, высокое — для рельефа.

Полноценная проработка трицепса не только визуально улучшит руки, но и повысит эффективность других упражнений, таких как жим лёжа и отжимания на брусьях.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

