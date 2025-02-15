Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игорь Николаев судится с продавцами из-за строчки известной песни на товарах
Засор в раковине? Вот что стоит попробовать перед вызовом сантехника!
Блейзер, джинсы и ещё одна важная деталь: названа самая стильная одежда весны 2025 года
Анна Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы: это было тяжело
Атака на ЧАЭС ВСУ хотят сорвать мирные переговоры
Торговая война. Трамп сообщил, что ввел пошлины против Китая на сумму 600 миллиардов долларов
Кто не готовит дачу весной, тот осенью останется без урожая! План действий
Президент Зеленский заявил о влиянии Путина на решения НАТО
Если каждое утро начинается с подкачки шин, пора искать настоящую причину

Нет зала – не проблема: эти 10 тренировок заменят вам тренажёры

2:24
Спорт

Не всем нравится тренироваться в спортзале, но это не повод отказываться от физической активности. Существует множество альтернатив, которые не только эффективны, но и приносят удовольствие.

Спорт
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спорт

Домашние тренировки

  • Упражнения с собственным весом, такие как отжимания, приседания, планка и выпады, помогут поддерживать тонус мышц. Для увеличения нагрузки можно использовать гантели или эспандеры.

Бег и ходьба

  • Пешие прогулки или пробежки на свежем воздухе — отличные кардионагрузки. Можно варьировать темп, дистанцию и маршруты, чтобы тренировки были интереснее.

Велоспорт

  • Катание на велосипеде помогает укрепить мышцы ног и сердечно-сосудистую систему. Можно выбрать городской маршрут, поездку по парку или даже осваивать горные тропы.

Плавание

  • Тренировка в воде прорабатывает всё тело, улучшает выносливость и гибкость. Это низкоударная активность, которая бережно относится к суставам.

Йога и пилатес

  • Эти практики развивают баланс, силу и гибкость, а также помогают расслабиться. Можно заниматься самостоятельно по видеоурокам или в группе.

Танцы

  • Танцевальные тренировки — это не только весело, но и эффективно. Можно заниматься зумбой, хип-хопом или просто танцевать дома под любимую музыку.

Спортивные игры

  • Командные виды спорта, такие как футбол, волейбол или баскетбол, помогают развить координацию и укрепить мышцы, а также делают тренировки социально активными.

Походы и треккинг

  • Прогулки по природным маршрутам не только тренируют тело, но и заряжают энергией. Они полезны как для физического, так и для ментального здоровья.

Функциональные тренировки на улице

  • Многие парки оборудованы уличными тренажёрами и турниками. Кроссфит или простые упражнения на свежем воздухе станут отличной заменой тренажёрному залу.

Онлайн-тренировки

  • Сотни видеокурсов позволяют заниматься фитнесом дома, подбирая программы по уровню подготовки и личным предпочтениям.

Физическая активность важна, но она не обязательно должна быть рутинной. Главное — выбрать занятия, которые приносят радость и заряжают энергией.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Авто
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда Аудио 
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту
Еда и рецепты
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту Аудио 
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Новости спорта
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Ил-14. Легендарный самолёт, изменивший гражданскую авиацию Советского Союза Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Последние материалы
Торговая война. Трамп сообщил, что ввел пошлины против Китая на сумму 600 миллиардов долларов
Нет зала – не проблема: эти 10 тренировок заменят вам тренажёры
Кто не готовит дачу весной, тот осенью останется без урожая! План действий
Президент Зеленский заявил о влиянии Путина на решения НАТО
Ксения Собчак высказалась о мимолётных связях: у каждого свои извращения
Если каждое утро начинается с подкачки шин, пора искать настоящую причину
Яичный киш с вялеными томатами — рецепт идеального завтрака
Благовещенца оштрафуют за скучающего кота: что за история
Карьера, новые песни, гастроли: психолог сделала печальный вывод о жизни Алсу после развода
Скрытая угроза: как распознать хроническую почечную недостаточность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.