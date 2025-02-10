Многие люди, пытаясь похудеть, пренебрегают утренним приемом пищи. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова уверена, что вес может увеличиться, если вы будете пропускать завтраки.
Она считает, что забывать об утреннем приеме пищи нельзя. В противном случае чувство голода заставит перебивать аппетит перекусами или повлечет за собой переедание в обед.
"Многие не учитывают калорийность продуктов, съеденных между основными приемами пищи. Такие "невидимые" перекусы приводят к набору веса", — цитирует тренера "СЭ".
Эксперт добавила, что есть нужно каждые 3-4 часа.
"Если утром не завтракать, промежуток времени без еды получается слишком большим. Организм может решить, что поступившую пищу надо откладывать в запас", — утверждает она.
Из-за этого вес начинает прибавляться, даже если часто не перекусывать и за обедом съедать обычную порцию.
"Завтрак должен быть полноценным и сбалансированным. Круассан, сладкий йогурт и фрукты хорошим завтраком не подойдут", — заключила фитнес-тренер.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.