Не завтракать с утра: что будет с весом, если игнорировать этот приём пищи?

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Многие люди, пытаясь похудеть, пренебрегают утренним приемом пищи. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова уверена, что вес может увеличиться, если вы будете пропускать завтраки.

Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Завтрак

Она считает, что забывать об утреннем приеме пищи нельзя. В противном случае чувство голода заставит перебивать аппетит перекусами или повлечет за собой переедание в обед.

"Многие не учитывают калорийность продуктов, съеденных между основными приемами пищи. Такие "невидимые" перекусы приводят к набору веса", — цитирует тренера "СЭ".

Эксперт добавила, что есть нужно каждые 3-4 часа.

"Если утром не завтракать, промежуток времени без еды получается слишком большим. Организм может решить, что поступившую пищу надо откладывать в запас", — утверждает она.

Из-за этого вес начинает прибавляться, даже если часто не перекусывать и за обедом съедать обычную порцию.

"Завтрак должен быть полноценным и сбалансированным. Круассан, сладкий йогурт и фрукты хорошим завтраком не подойдут", — заключила фитнес-тренер.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

