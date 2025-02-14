Хотите накачать упругие формы? Вам помогут эти 6 вариантов ягодичного мостика

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Ягодичный мостик — одно из самых эффективных упражнений для укрепления и подтяжки ягодичных мышц. Оно не требует специального оборудования, его можно выполнять в любом удобном месте, а различные вариации помогают разнообразить тренировку и проработать мышцы с разных углов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение ягодичный мостик

Помимо улучшения формы ягодиц, это упражнение положительно влияет на поясницу, укрепляет мышцы бедер и таза, улучшает осанку и снижает риск болей в спине. Рассмотрим шесть наиболее эффективных вариантов ягодичного мостика, которые помогут сделать тренировки продуктивнее.

6 эффективных вариантов ягодичного мостика

Эти вариации упражнения позволят задействовать все основные мышцы нижней части тела, усилив эффект от тренировок.

Мостик на пятках

Этот вариант усиливает активацию ягодиц и бицепса бедра.

Лечь на спину, согнуть колени, поставить пятки на пол, слегка приподняв носки.

На выдохе поднять таз вверх, опираясь только на пятки, напрягая мышцы.

На вдохе медленно опустить таз вниз, не касаясь пола.

Количество повторений: 10-12.

Пульсирующий мостик

Позволяет усилить напряжение в ягодичных мышцах за счет мелкой амплитуды движений.

Лечь на спину, согнуть колени, стопы поставить на пол.

Поднять таз вверх, зафиксировать верхнюю точку.

Выполнять небольшие пульсирующие движения вверх-вниз, не опуская таз слишком низко.

Количество повторений: 18-20.

Мостик со скрещенными ногами

Этот вариант мостика дополнительно растягивает и укрепляет ягодичные мышцы.

Лечь на спину, скрестить одну ногу, положив её голень на бедро другой ноги.

На выдохе поднять таз вверх, напрягая мышцы.

На вдохе медленно опустить таз вниз.

Количество повторений: 10-12 на каждую сторону.

Мостик с выталкиванием ноги вверх

Отлично развивает баланс, координацию и укрепляет мышцы кора.

Лечь на спину, одну ногу согнуть в колене, другую вытянуть вверх.

Поднять таз, одновременно выпрямляя и выталкивая вытянутую ногу выше.

Медленно опустить таз вниз, не касаясь пола.

Количество повторений: 14-16 на каждую сторону.

Мостик-бабочка

Дополнительно прорабатывает внешнюю и внутреннюю поверхность бедер.

Лечь на спину, согнуть ноги, соединить стопы, колени развести в стороны.

На выдохе поднять таз вверх, напрягая ягодицы.

На вдохе плавно опустить таз вниз.

Количество повторений: 10-12.

Мостик с вытянутой ногой

Помогает развить координацию, равновесие и укрепить ягодичные мышцы.

Лечь на спину, одну ногу согнуть, другую вытянуть прямо вперед.

На выдохе поднять таз, опираясь только на одну ногу.

Задержаться в верхней точке, затем медленно опустить таз вниз.

Количество повторений: 10-12 на каждую сторону.

Ягодичные мостики — универсальное упражнение, которое подходит для любого уровня подготовки. Включая в тренировки эти шесть вариаций, можно не только улучшить форму ягодиц, но и укрепить поясницу, бедра и мышцы кора. Регулярные занятия помогут поддерживать здоровье позвоночника и суставов, а также улучшить осанку.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

