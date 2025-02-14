Хотите накачать упругие формы? Вам помогут эти 6 вариантов ягодичного мостика

Ягодичный мостик — одно из самых эффективных упражнений для укрепления и подтяжки ягодичных мышц. Оно не требует специального оборудования, его можно выполнять в любом удобном месте, а различные вариации помогают разнообразить тренировку и проработать мышцы с разных углов.
Помимо улучшения формы ягодиц, это упражнение положительно влияет на поясницу, укрепляет мышцы бедер и таза, улучшает осанку и снижает риск болей в спине. Рассмотрим шесть наиболее эффективных вариантов ягодичного мостика, которые помогут сделать тренировки продуктивнее.
Эти вариации упражнения позволят задействовать все основные мышцы нижней части тела, усилив эффект от тренировок.
Этот вариант усиливает активацию ягодиц и бицепса бедра.
Количество повторений: 10-12.
Позволяет усилить напряжение в ягодичных мышцах за счет мелкой амплитуды движений.
Количество повторений: 18-20.
Этот вариант мостика дополнительно растягивает и укрепляет ягодичные мышцы.
Количество повторений: 10-12 на каждую сторону.
Отлично развивает баланс, координацию и укрепляет мышцы кора.
Количество повторений: 14-16 на каждую сторону.
Дополнительно прорабатывает внешнюю и внутреннюю поверхность бедер.
Количество повторений: 10-12.
Помогает развить координацию, равновесие и укрепить ягодичные мышцы.
Количество повторений: 10-12 на каждую сторону.
Ягодичные мостики — универсальное упражнение, которое подходит для любого уровня подготовки. Включая в тренировки эти шесть вариаций, можно не только улучшить форму ягодиц, но и укрепить поясницу, бедра и мышцы кора. Регулярные занятия помогут поддерживать здоровье позвоночника и суставов, а также улучшить осанку.
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