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Фитнес-заблуждения: 7 мифов, в которые девушки продолжают верить

Спорт

Фитнес окружен множеством заблуждений, которые мешают добиться реальных результатов. Многие девушки до сих пор верят в устаревшие теории, которые не только не работают, но и могут навредить. Разбираем самые распространенные мифы и объясняем, как всё обстоит на самом деле.

тренировки в спортзале
Фото: freepik
тренировки в спортзале

Миф №1: Определённые упражнения или количество повторений делают мышцы рельефными

  • Популярное заблуждение, что большое количество повторений с малым весом "подсушивает" тело. На самом деле мышцы могут либо увеличиваться, либо уменьшаться, а их рельефность зависит от процента жира в организме. Единственный способ сделать пресс видимым — снизить количество жировой ткани.

Миф №2: Можно накачать ягодицы, не трогая ноги

  • Желание "подкачать только попу" без работы с ногами — это иллюзия. Упражнения на ягодичные мышцы всегда задействуют ноги. Развитие тела должно быть гармоничным, иначе можно получить мышечный дисбаланс, который приведет к проблемам с осанкой и суставами.

Миф №3: Силовые тренировки сделают фигуру "мужской"

  • Опасение набрать избыточную мышечную массу беспочвенно. Женский организм вырабатывает гораздо меньше тестостерона, чем мужской, что делает быстрый набор мышечной массы невозможным. Даже мужчины, которые годами тренируются, часто не могут достичь желаемого результата.

Миф №4: Можно похудеть на жесткой диете без тренировок

  • Резкие ограничения в питании действительно приводят к снижению веса, но без физической активности тело теряет не только жир, но и мышцы. Это приводит к дряблости кожи и ухудшению общего тонуса. Физические нагрузки помогают сохранить мышцы и формируют красивую фигуру.

Миф №5: Чтобы терять жир, нужно исключить жиры из рациона

  • Низкожировые диеты негативно сказываются на женском гормональном здоровье. Жиры необходимы для нормальной работы организма, особенно для выработки эстрогена. Оптимальный уровень жиров в рационе — 25-40% от общей калорийности.

Миф №6: Углеводы мешают худеть

  • Распространенное заблуждение, что углеводы — главная причина набора веса. На самом деле избыточный вес появляется от переизбытка калорий в целом, а не от конкретных макронутриентов. Важно следить за общим балансом питания, а не исключать целые группы продуктов.

Миф №7: Антицеллюлитные кремы и массажи убирают целлюлит

  • Целлюлит — в большей степени наследственная особенность, а не просто следствие неправильного питания. Единственные реально работающие способы его уменьшения — снижение процента жира в организме, регулярные тренировки и правильное питание. Косметические процедуры могут временно улучшить внешний вид кожи, но не решают проблему кардинально.

Фитнес без мифов — ключ к результату

Чтобы добиться успеха в тренировках, важно ориентироваться на научно подтвержденные методы, а не на распространенные заблуждения. Гармоничное развитие тела, сбалансированное питание и разумный подход к нагрузкам помогут достичь желаемой формы и сохранить здоровье.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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