Зимний Кубок РПЛ: Ростов громит Динамо, оставляя болельщиков в восторге

"Ростов" одержал убедительную победу над московским "Динамо" в матче за пятое место товарищеского турнира Зимний Кубок РПЛ, как сообщает "Лента.ру".

Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футбольный мяч в сетке

Игра состоялась в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счетом 4:0 в пользу ростовчан. В составе победителей дважды отличился Егор Голенков, также по голу записали на свой счет Мохаммад Мохеби и Роналдо.

Таким образом, южане заняли пятое место в турнире, в то время как динамовцы закрыли турнирную таблицу. Места с третьего по четвертое разыграют ЦСКА и "Краснодар" 10 февраля. Финальный матч, в котором встретятся "Спартак" и "Зенит", пройдет 11 февраля.

После 18 туров "Динамо" занимает четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 35 очками, в то время как "Ростов" находится на седьмой позиции с 26 очками в активе.

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов.

