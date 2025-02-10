Худеем без спортзала: всего 5 минут в день — и тело в тонусе

Если у вас нет времени на многочасовые тренировки, но хочется подтянуть фигуру и сбросить лишний вес, попробуйте "планку". Это простое упражнение эффективно укрепляет мышцы и ускоряет обмен веществ, что способствует сжиганию калорий даже после тренировки.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Какие мышцы работают во время "планки"

Во время выполнения упражнения задействуются:

пресс,

спина,

ягодицы,

ноги,

руки.

При этом "планка" улучшает осанку и помогает снизить уровень стресса.

Как правильно делать "планку"

Встаньте в упор лёжа, как при отжиманиях. Локти должны быть под плечами, тело — ровной линией. Не прогибайте поясницу и не поднимайте таз слишком высоко, чтобы избежать травм. Начните с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время до 1-3 минут. Если появится дискомфорт, лучше сократить время выполнения.

Главное правило — регулярность

Чтобы достичь видимого эффекта, важно делать "планку" ежедневно. Уже через несколько недель можно заметить, как тело становится более подтянутым, а мышцы — крепче.

Уточнения

Пла́нка (через нем. Planke - "доска, половица", от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ - "очищенный от ветвей ствол") — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

