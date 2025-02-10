Худеем без спортзала: всего 5 минут в день — и тело в тонусе

Если у вас нет времени на многочасовые тренировки, но хочется подтянуть фигуру и сбросить лишний вес, попробуйте "планку". Это простое упражнение эффективно укрепляет мышцы и ускоряет обмен веществ, что способствует сжиганию калорий даже после тренировки.
Во время выполнения упражнения задействуются:
При этом "планка" улучшает осанку и помогает снизить уровень стресса.
Чтобы достичь видимого эффекта, важно делать "планку" ежедневно. Уже через несколько недель можно заметить, как тело становится более подтянутым, а мышцы — крепче.
Пла́нка (через нем. Planke - "доска, половица", от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ - "очищенный от ветвей ствол") — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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