Как накачать пресс за месяц — 7 лучших упражнений для вас

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Рельефный пресс — не результат волшебной таблетки, а следствие комплексного подхода. Чтобы сделать мышцы живота заметными, нужно достичь низкого процента подкожного жира. Два основных инструмента для этого — сбалансированное питание и систематические физические нагрузки, которые дополняют друг друга.

Фото: freepik by drazenzigic спорт

Главное условие — создать калорийный дефицит и выполнять упражнения, прицельно нагружающие мышечный корсет. Только синергия диеты и тренировок позволит трансформировать фигуру и сделать пресс рельефным.

Научный подход требует терпения, дисциплины и понимания индивидуальных особенностей метаболизма. Универсальной формулы не существует, но базовые принципы едины для всех.

7 упражнений для пресса в домашних условиях

Чтобы добиться максимальных результатов, старайтесь выполнять каждое упражнение в течение 30-45 секунд.

1. Скручивания

Лягте на пол, согните ноги в коленях и разместите руки за головой;

Не тяните голову, просто поддерживайте ее;

Подтяните локти к ногам, поднимая лопатки;

Вернитесь в исходное положение.

2. Планка с подъёмом коленей к локтям

Примите позицию в упоре лежа на локтях;

Выпрямите тело и напрягите пресс;

Подтяните правое колено к левому локтю;

Вернитесь в исходное положение;

Теперь подтяните левое колено к правому локтю;

Снова вернитесь в изначальную позицию.

3. Боковые касания стоп

Лягте на пол, согните ноги в коленях и вытяните руки вдоль тела;

Потянитесь правой рукой к правой стопе;

Затем сделайте то же самое левой рукой к левой стопе;

Держите лопатки постоянно приподнятыми от пола.

4. Лодочка

Лягте на спину, вытяните руки над головой и ноги;

Поднимите руки и ноги на около 15 сантиметров от пола;

Оторвите лопатки от пола;

Задержитесь в этом положении.

5. Складка

Лягте на пол, вытяните ноги и развести руки в стороны;

Оторвите руки и ноги от пола, подняв их на 10-15 сантиметров;

Потяните колени к груди, сведя руки и коснувшись ими стоп;

Вернитесь в исходное положение;

Держите ноги и руки на весу.

6. Велосипед

Лягте на пол, выпрямите ноги и немного поднимите их;

Уберите руки за голову;

Потяните правое колено к груди и коснитесь его левым локтем;

Выпрямите ногу и подтяните к груди левое колено, касаясь правым локтем.

7. Катание носков

Лягте на пол, вытяните ноги к потолку и руки вдоль тела;

Оторвите лопатки от пола и, напрягая пресс, потянитесь к стопам руками;

Вернитесь в исходное положение.

В завершение тренировки снова выполните упражнение "велосипед", но увеличьте скорость.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

