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Зарядка за 10 минут — простой способ контролировать вес и улучшить здоровье

2:55
Спорт

Польза утренних тренировок натощак — это не новаторская идея. Те, кто предпочитает ранние подъёмы, могут достигнуть более впечатляющих результатов в спортзале, просто выбрав более подходящее время для занятий. Давайте разберёмся, какие упражнения стоит включить в утреннюю зарядку.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

9 упражнений для активной утренней зарядки

Каждое упражнение выполняйте в течение тридцати секунд. В результате ваша зарядка займёт немного времени, но подарит вам энергию и отличное настроение.

1. Джампинг Джек  
Встаньте прямо, ноги вместе, руки опущены вдоль тела; 
Прыжком разведите ноги и поднимите руки над головой; 
Затем вернитесь в исходное положение прыжком. 

2. Бег с махами руками  
Встаньте прямо, руки вдоль корпуса; 
Начните бег на месте, разводя руки в стороны и скрещивая их перед собой. 

3. Приседания  
Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки в замке перед грудью; 
Сядьте так, чтобы бедра были параллельны полу; 
Вернитесь в исходное положение, следя за тем, чтобы колени двигались в одном направлении с носками. 

4. Выпады с переходом в планку  
Встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела; 
Сделайте правый шаг вперед, поставьте руки на пол и перейдите в упор лежа; 
Согните левую ногу так, чтобы колено образовало угол 90 градусов; 
Вернитесь в исходное положение, вставая в выпад с левой ногой. 

5. Скручивания  
Лягте на пол, руки за головой, ноги согнуты в коленях; 
Оторвите лопатки от пола и потянитесь локтями к коленям; 
Вернитесь в исходное положение. 

6. Отжимания с вытягиванием руки и ноги  
Встаньте в упор лежа на прямых руках; 
Выпрямите тело и напрягите мышцы; 
Убедитесь, что ладони под плечами; 
Согните локти, опуская грудь к полу; 
Вернитесь в верхнюю точку, поднимая правую руку и левую ногу в одной линии с телом; 
Повторите отжимание и смените руку и ногу. 

7. Шаги в приседе  
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки в замке перед грудью; 
Опуститесь в присед, чтобы бедра были параллельны полу; 
Начните шагать вправо, затем влево. 

8. Бёрпи  
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены; 
Перейдите в упор присев, затем в упор лежа; 
Вернитесь в упор присев и выпрыгните вверх, поднимая руки над головой. 

9. Выпады с выпрыгиванием  
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки согнуты как при беге; 
Сделайте шаг вперед правой ногой и выпрыгните, меняя положение ног; 
Приземлитесь в присед на левой ноге и повторите прыжок. 

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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