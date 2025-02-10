Зарядка за 10 минут — простой способ контролировать вес и улучшить здоровье

Польза утренних тренировок натощак — это не новаторская идея. Те, кто предпочитает ранние подъёмы, могут достигнуть более впечатляющих результатов в спортзале, просто выбрав более подходящее время для занятий. Давайте разберёмся, какие упражнения стоит включить в утреннюю зарядку.
9 упражнений для активной утренней зарядки
Каждое упражнение выполняйте в течение тридцати секунд. В результате ваша зарядка займёт немного времени, но подарит вам энергию и отличное настроение.
1. Джампинг Джек
Встаньте прямо, ноги вместе, руки опущены вдоль тела;
Прыжком разведите ноги и поднимите руки над головой;
Затем вернитесь в исходное положение прыжком.
2. Бег с махами руками
Встаньте прямо, руки вдоль корпуса;
Начните бег на месте, разводя руки в стороны и скрещивая их перед собой.
3. Приседания
Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки в замке перед грудью;
Сядьте так, чтобы бедра были параллельны полу;
Вернитесь в исходное положение, следя за тем, чтобы колени двигались в одном направлении с носками.
4. Выпады с переходом в планку
Встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела;
Сделайте правый шаг вперед, поставьте руки на пол и перейдите в упор лежа;
Согните левую ногу так, чтобы колено образовало угол 90 градусов;
Вернитесь в исходное положение, вставая в выпад с левой ногой.
5. Скручивания
Лягте на пол, руки за головой, ноги согнуты в коленях;
Оторвите лопатки от пола и потянитесь локтями к коленям;
Вернитесь в исходное положение.
6. Отжимания с вытягиванием руки и ноги
Встаньте в упор лежа на прямых руках;
Выпрямите тело и напрягите мышцы;
Убедитесь, что ладони под плечами;
Согните локти, опуская грудь к полу;
Вернитесь в верхнюю точку, поднимая правую руку и левую ногу в одной линии с телом;
Повторите отжимание и смените руку и ногу.
7. Шаги в приседе
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки в замке перед грудью;
Опуститесь в присед, чтобы бедра были параллельны полу;
Начните шагать вправо, затем влево.
8. Бёрпи
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены;
Перейдите в упор присев, затем в упор лежа;
Вернитесь в упор присев и выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.
9. Выпады с выпрыгиванием
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки согнуты как при беге;
Сделайте шаг вперед правой ногой и выпрыгните, меняя положение ног;
Приземлитесь в присед на левой ноге и повторите прыжок.
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