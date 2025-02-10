Зарядка за 10 минут — простой способ контролировать вес и улучшить здоровье

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Польза утренних тренировок натощак — это не новаторская идея. Те, кто предпочитает ранние подъёмы, могут достигнуть более впечатляющих результатов в спортзале, просто выбрав более подходящее время для занятий. Давайте разберёмся, какие упражнения стоит включить в утреннюю зарядку.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Занятия спортом

9 упражнений для активной утренней зарядки

Каждое упражнение выполняйте в течение тридцати секунд. В результате ваша зарядка займёт немного времени, но подарит вам энергию и отличное настроение.

1. Джампинг Джек

Встаньте прямо, ноги вместе, руки опущены вдоль тела;

Прыжком разведите ноги и поднимите руки над головой;

Затем вернитесь в исходное положение прыжком.

2. Бег с махами руками

Встаньте прямо, руки вдоль корпуса;

Начните бег на месте, разводя руки в стороны и скрещивая их перед собой.

3. Приседания

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки в замке перед грудью;

Сядьте так, чтобы бедра были параллельны полу;

Вернитесь в исходное положение, следя за тем, чтобы колени двигались в одном направлении с носками.

4. Выпады с переходом в планку

Встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела;

Сделайте правый шаг вперед, поставьте руки на пол и перейдите в упор лежа;

Согните левую ногу так, чтобы колено образовало угол 90 градусов;

Вернитесь в исходное положение, вставая в выпад с левой ногой.

5. Скручивания

Лягте на пол, руки за головой, ноги согнуты в коленях;

Оторвите лопатки от пола и потянитесь локтями к коленям;

Вернитесь в исходное положение.

6. Отжимания с вытягиванием руки и ноги

Встаньте в упор лежа на прямых руках;

Выпрямите тело и напрягите мышцы;

Убедитесь, что ладони под плечами;

Согните локти, опуская грудь к полу;

Вернитесь в верхнюю точку, поднимая правую руку и левую ногу в одной линии с телом;

Повторите отжимание и смените руку и ногу.

7. Шаги в приседе

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки в замке перед грудью;

Опуститесь в присед, чтобы бедра были параллельны полу;

Начните шагать вправо, затем влево.

8. Бёрпи

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены;

Перейдите в упор присев, затем в упор лежа;

Вернитесь в упор присев и выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.

9. Выпады с выпрыгиванием

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки согнуты как при беге;

Сделайте шаг вперед правой ногой и выпрыгните, меняя положение ног;

Приземлитесь в присед на левой ноге и повторите прыжок.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

