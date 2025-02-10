Энергетики и тренировки: польза или огромный вред?

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Фитнес-тренер Елена Соболь выразила свою точку зрения по поводу энергетических напитков, предостерегая о возможных рисках.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Эксперт подчеркнула, что не рекомендует своим клиентам употреблять энергетики без должного контроля, поскольку их чрезмерное потребление может быть опасным.

"Многие энергетические напитки содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, что может привести к учащенному сердцебиению и другим неприятным последствиям", — объяснила Соболь.

Она также добавила, что лучший способ поддержания энергии — это сбалансированное питание. Правильное сочетание белков, углеводов и здоровых жиров обеспечит вас необходимой энергией для эффективных тренировок, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

