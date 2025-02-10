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Результат гарантирован: названы упражнения, которые сделают ваш пресс рельефным всего за 30 дней

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась рекомендациями по упражнениям, которые помогут сделать пресс рельефным всего за месяц. 

Спортивное тело
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спортивное тело

Тренер советует включить в тренировочную программу скручивания, планку с коленями, касания стоп боком и упражнение "лодочка", пишет Men Today.

Для последнего нужно лечь на спину, вытянуть руки над головой и выпрямить ноги. Затем поднять и руки, и ноги на 15 см от пола, задержавшись в этом положении.

Также Ротач рекомендует выполнить складку, велосипед и катание носков. Для последнего упражнения необходимо лечь на спину, вытянуть ноги вверх и оторвать лопатки от пола, при этом, напрягая пресс, потянуться руками к стопам.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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