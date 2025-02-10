Прогресс в зале: 4 способа понять, что тренировки работают

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Тренировки требуют терпения и системности, но для сохранения мотивации важно видеть первые достижения. Чтобы понимать, что программа работает, нужно фиксировать изменения. Персональный тренер с 19-летним стажем Юлия Котович рассказала изданию "Спорт-Экспресс", как правильно отслеживать прогресс в зависимости от целей.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Шаг 1: Запишите начальные показатели

Перед началом занятий зафиксируйте свою "отправную точку" — замерьте вес, объемы тела, процент жира и мышечной массы (например, с помощью биоимпедансного анализа).

Оцените свою физическую подготовку, зафиксировав количество подтягиваний, вес снарядов, с которыми можете выполнить 5 повторений, или расстояние, которое пробегаете без усталости.

Шаг 2: Оцените состояние опорно-двигательного аппарата

Сделайте несколько фото в полный рост (спереди, сбоку, сзади), чтобы видеть возможные перекосы и асимметрии тела. Запишите на видео базовые движения — приседания, наклоны, вращения руками. По возможности покажите их тренеру, чтобы выявить слабые места, которые могут мешать прогрессу.

Шаг 3: Фиксируйте изменения регулярно

Контролировать результат можно двумя способами:

Текущие измерения — записывайте вес снарядов и количество повторений после каждой тренировки. Раз в неделю анализируйте прогресс.

Контрольные измерения — повторяйте замеры каждые 1,5 месяца. Если за этот срок жир уходит медленно, а вес практически не изменился, нужно корректировать программу.

Шаг 4: Вносите изменения в тренировки

Программа должна соответствовать вашим целям. Если весы показывают недостаточный прогресс, увеличьте интенсивность тренировок или пересмотрите питание. Тренер поможет правильно распределить нагрузку, учитывая баланс упражнений, анатомические особенности и глобальную работу мышц.

Правильный контроль тренировок поможет не только быстрее достичь цели, но и избежать перетренированности и травм.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



