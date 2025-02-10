Миф о приседаниях: действительно ли они делают ягодицы красивыми?

Когда речь заходит о красивой форме ягодиц, многие сразу же советуют делать приседания. Это упражнение действительно полезно, но не так эффективно для прокачки "заднего профиля", как принято считать. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". Разбираемся, почему приседания не работают на 100% и чем их можно заменить.
Приседания задействуют множество мышц, включая мышцы кора, бедра и голени. Однако большая ягодичная мышца играет в этом процессе лишь вспомогательную роль.
Если ваша цель — увеличить ягодицы, стоит включить в программу более эффективные упражнения:
Приседания — отличное базовое упражнение, но если ваша цель — накачать ягодицы, стоит добавить в тренировочную программу другие, более эффективные движения. Разнообразьте тренировки и работайте с правильной техникой — это поможет быстрее достичь результата.
Приседа́ния - одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается[кем?] одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин.
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