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5 альтернатив отжиманиям, которые дадут мощный результат без риска травм

3:30
Спорт

Отжимания — отличное упражнение для трицепсов, груди и плеч, но не всем оно подходит. Если у вас болят плечи, есть ограничения по мобильности или просто хочется разнообразить тренировку, попробуйте эти альтернативы. Они проработают те же мышцы, но без излишней нагрузки на суставы.

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

Односторонние отжимания на тросе

Этот вариант имитирует движение отжиманий, но при этом не нагружает плечи. Трос создаёт постоянное напряжение, что делает упражнение более эффективным для трицепсов.

Как выполнять

  • Встаньте боком к блочному тренажёру, возьмитесь за рукоять.
  • Медленно сгибайте руку, доводя локоть до угла 90 градусов.
  • Контролируемо возвращайтесь в исходное положение.

Сеты и повторения: 3 подхода по 12-16 повторений на каждую руку.

Совет: удерживайте эксцентрическую фазу (опускание) 3 секунды, чтобы увеличить нагрузку.

Отжимания с наклоном вперёд

Этот вариант снижает нагрузку на плечи, смещая её на грудные мышцы и трицепсы.

Как выполнять

  • Встаньте на параллельные брусья, слегка наклонитесь вперёд.
  • Опускайтесь, пока верхняя часть рук не будет чуть ниже параллели.
  • Вернитесь в исходное положение, не распрямляя полностью локти.

Сеты и повторения: 2-4 подхода по 8-16 повторений.

Совет: контролируйте движение, не допуская рывков.

Разгибания трицепсов на тросе

Эффективное упражнение, которое прорабатывает длинную головку трицепса без нагрузки на плечи.

Как выполнять

  • Встаньте спиной к блочному тренажёру, возьмите рукоять обеими руками.
  • Разгибайте руки вверх, не разводя локти в стороны.
  • Контролируемо возвращайте руки в исходное положение.

Сеты и повторения: 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Совет: держите локти неподвижными — это обеспечит максимальную нагрузку на трицепсы.

Алмазные отжимания

Узкий хват делает этот вариант идеальным для проработки трицепсов с собственным весом.

Как выполнять

  • Примите положение для отжиманий, поставив руки близко друг к другу, образуя "алмаз" пальцами.
  • Опускайтесь до уровня груди, затем поднимайтесь обратно.
  • Сохраняйте корпус ровным, не прогибая поясницу.

Сеты и повторения: 2-4 подхода по 8-15 повторений.

Совет: напрягите ягодицы и пресс, чтобы стабилизировать тело.

Жим гантелей в узком хвате

Это упражнение не только прорабатывает трицепсы, но и включает грудные мышцы и передние дельты.

Как выполнять

  • Лягте на скамью, удерживая гантели параллельно друг другу.
  • Опускайте гантели к груди, держа локти близко к телу.
  • Сожмите гантели вместе и поднимите их обратно.

Сеты и повторения: 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Совет: поддерживайте напряжение в трицепсах, сжимая гантели во время жима.

Отжимания — не единственный способ накачать трицепсы. Эти альтернативы помогут добиться мощного роста мышц без лишней нагрузки на суставы. Выбирайте упражнения по уровню подготовки и комбинируйте их для максимального эффекта.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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