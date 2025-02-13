Убираем живот и исправляем осанку правильно: что нужно знать перед тренировками

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Современный ритм жизни, малоподвижность и долгие часы за компьютером приводят к проблемам с осанкой, болям в спине и выпирающему животу. Многие, стремясь улучшить фигуру, записываются в спортзал, но не всегда получают ожидаемые результаты. Почему же тренировки с весами не решают этих проблем, а иногда даже усугубляют их?

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Тренажёры не учитывают индивидуальные особенности тела

Большинство тренажёров разработаны для работы с определёнными группами мышц, но они не учитывают дисбаланс в теле. Например, если у человека одно плечо выше другого или таз перекошен, упражнения на тренажёрах не только не исправят ситуацию, но могут её усугубить.

Факт: У 85% людей с сидячей работой наблюдаются дисбалансы в теле, которые тренажёры не корректируют.

У 85% людей с сидячей работой наблюдаются дисбалансы в теле, которые тренажёры не корректируют. Пример: Человек с сильным прогибом в пояснице (гиперлордоз) при выполнении жима ногами или приседаний без должной подготовки только усилит напряжение в поясничном отделе, что со временем может привести к болям и травмам.

Невозможность выполнения упражнений с правильной техникой

Мышцы, привыкшие к неправильному положению тела, просто не понимают, что от них требуется во время выполнения упражнений. В итоге нагрузка перераспределяется неравномерно: одни мышцы работают в напряжении, другие практически не включаются, что приводит к болевым ощущениям и отсутствию прогресса.

Факт: 70% новичков, начинающих тренировки без предварительной подготовки, получают травмы в первые три месяца.

70% новичков, начинающих тренировки без предварительной подготовки, получают травмы в первые три месяца. Пример: Выполнение упражнений на пресс часто сопровождается болями в пояснице. Это происходит потому, что слабый мышечный корсет не может выдержать нагрузку, и её перехватывают поясничные мышцы.

Высокий риск травм

Недостаточно развитые мышцы-стабилизаторы, слабый кор и зажатые суставы делают тренировки с весами небезопасными. Даже при работе с лёгкими гантелями при неправильной технике можно получить травму.

Факт: 60% травм в спортзале происходят из-за неправильной техники и отсутствия подготовки.

60% травм в спортзале происходят из-за неправильной техники и отсутствия подготовки. Пример: При выполнении румынской тяги человек с неразвитым кором может столкнуться с сильной болью в спине на следующий день. Это сигнализирует о том, что тело не было готово к такой нагрузке.

Стандартные упражнения не помогают при мышечных дисбалансах

Выпирающий живот — не всегда следствие лишнего веса. Часто причина кроется в слабости поперечной мышцы живота, дисфункции тазового дна и проблемах с диафрагмой.

Факт: У 90% людей с выпирающим животом слабая поперечная мышца живота, и классические упражнения на пресс не дают результата.

У 90% людей с выпирающим животом слабая поперечная мышца живота, и классические упражнения на пресс не дают результата. Пример: Человек делает сотни скручиваний, но живот остаётся выпирающим. Это происходит потому, что тренируются только поверхностные мышцы, а глубокие остаются слабыми.

Что делать вместо спортзала

Провести диагностику своего тела

Перед тем как приступать к тренировкам, важно понять, какие мышцы у вас напряжены, а какие ослаблены. Это поможет скорректировать программу тренировок и избежать травм.

Укреплять глубокие мышцы

Развитие поперечной мышцы живота, мышц-стабилизаторов спины и тазового дна — основа правильной осанки и плоского живота. Без их включения даже самые интенсивные тренировки не дадут результата.

Работать над гибкостью и мобильностью

Зажатые мышцы (например, грудные, поясничные, бедренные) тянут тело в неправильное положение. Растяжка и упражнения на подвижность суставов помогут вернуть баланс.

Изменить привычки

Правильная осанка — это не только тренировки, но и повседневные привычки. Контроль за положением тела в течение дня поможет быстрее добиться результатов.

Спортзал — не универсальное решение. Если у вас есть проблемы с осанкой или другие дисбалансы, начинать нужно с диагностики и укрепления мышечного корсета. Только после этого можно переходить к работе с весами.

Главное — не торопиться и не сравнивать себя с другими. Подходите к тренировкам осознанно, и тогда ваше тело скажет вам спасибо!

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

