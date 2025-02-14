Укрепляем спину дома: 5 лучших упражнений для здоровья и осанки

Слабые мышцы спины — одна из распространённых причин сутулости, болей в пояснице и скованности в плечевом поясе. Долгие часы за компьютером и недостаток активности могут привести к дискомфорту и снижению подвижности позвоночника.
Чтобы поддерживать здоровье спины, не обязательно ходить в спортзал. Укрепить её можно с помощью простых, но эффективных упражнений, выполняемых на полу. Они подходят для любого уровня подготовки, улучшают осанку и снижают напряжение в области лопаток и поясницы.
Этот комплекс прорабатывает основные мышцы спины: широчайшие, ромбовидные, трапециевидные и разгибатели позвоночника. Начните с двух подходов по 10-12 повторений и постепенно увеличивайте нагрузку.
Что даёт: Укрепляет широчайшие мышцы спины, улучшает баланс и стабилизацию корпуса.
Как выполнять:
Сколько делать: 12-14 повторений на каждую руку, 2 подхода.
Что даёт: Прорабатывает трапециевидные и ромбовидные мышцы, снимает напряжение между лопатками.
Как выполнять:
Сколько делать: 12-14 повторений, 2 подхода.
Что даёт: Укрепляет поясницу, стабилизирует позвоночник, дополнительно задействует ягодицы и бицепс бедра.
Как выполнять:
Сколько делать: 16-18 подъёмов всего, 2 подхода.
Что даёт: Укрепляет спину, увеличивает гибкость позвоночника, улучшает осанку.
Как выполнять:
Сколько делать: 12-14 подъёмов таза, 2 подхода.
Что даёт: Развивает плечевой пояс, снимает напряжение между лопатками, укрепляет поясницу.
Как выполнять:
Сколько делать: 12-14 повторений, 2 подхода.
Этот комплекс поможет укрепить мышцы спины, улучшить осанку и снять напряжение. Выполняйте упражнения регулярно, следите за техникой и дыханием, а при дискомфорте уменьшайте амплитуду движений.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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