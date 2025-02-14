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Можно ли нарастить мышцы во время ходьбы? Да, если делать это правильно

2:47
Спорт

Ходьба — это не только способ сжечь калории и улучшить выносливость, но и реальная возможность укрепить мышцы. Конечно, она не сделает ноги рельефными, как у бодибилдера, но при правильном подходе поможет подтянуть тело и улучшить мышечный тонус. Разбираемся, какие мышцы работают при ходьбе, как усилить эффект и сделать это упражнение частью программы по наращиванию мышечной массы.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Как ходьба влияет на мышцы

Для роста мышц важно создавать нагрузку, которая приводит к микроповреждениям мышечных волокон. Организм затем восстанавливает их, делая мышцы сильнее и плотнее.

Исследования показывают, что регулярная ходьба действительно способствует увеличению толщины мышц бедра, особенно у пожилых людей. Однако, в отличие от силовых тренировок, ходьба в основном задействует медленно сокращающиеся мышечные волокна, которые отвечают за выносливость, а не за быстрый набор массы.

Если же вы хотите действительно увеличить мышцы, стоит дополнить ходьбу более интенсивными нагрузками, такими как спринт, прыжки и силовые упражнения.

Какие мышцы работают при ходьбе

  • Ядро: мышцы пресса и спины стабилизируют корпус при каждом шаге.
  • Ягодицы: чем круче подъём, тем сильнее они работают.
  • Подколенные сухожилия: эти мышцы помогают сгибать колени, особенно на подъёмах.
  • Икры: активно работают при каждом шаге.
  • Квадрицепсы: особенно задействованы при ходьбе по лестнице или в гору.
  • Стопы: маленькие мышцы стопы помогают поддерживать баланс.
  • Руки: активное размахивание руками улучшает кровообращение и задействует мышцы плеч и спины.

Как усилить эффект ходьбы для роста мышц

Хотите превратить ходьбу в тренировку для мышц? Используйте эти методы:

  • Увеличьте скорость: чем быстрее идёте, тем больше напрягаются мышцы.
  • Добавьте наклон: ходьба в гору активнее включает ягодицы, квадрицепсы и икры.
  • Используйте утяжелители: жилеты, утяжелители на лодыжки или гантели увеличивают нагрузку.
  • Добавьте выпады: чередуйте обычную ходьбу с выпадами для усиленной работы ног.
  • Включите силовые упражнения: после прогулки делайте приседания, выпады и упражнения на пресс.

Ходьба не заменит силовые тренировки, но поможет укрепить мышцы и улучшить выносливость. Главное — добавлять интенсивность: ускоряйтесь, выбирайте маршруты с подъёмами и используйте утяжелители. Это поможет не только сделать мышцы более рельефными, но и улучшить общее состояние организма.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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