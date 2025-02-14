Можно ли нарастить мышцы во время ходьбы? Да, если делать это правильно

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Ходьба — это не только способ сжечь калории и улучшить выносливость, но и реальная возможность укрепить мышцы. Конечно, она не сделает ноги рельефными, как у бодибилдера, но при правильном подходе поможет подтянуть тело и улучшить мышечный тонус. Разбираемся, какие мышцы работают при ходьбе, как усилить эффект и сделать это упражнение частью программы по наращиванию мышечной массы.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Как ходьба влияет на мышцы

Для роста мышц важно создавать нагрузку, которая приводит к микроповреждениям мышечных волокон. Организм затем восстанавливает их, делая мышцы сильнее и плотнее.

Исследования показывают, что регулярная ходьба действительно способствует увеличению толщины мышц бедра, особенно у пожилых людей. Однако, в отличие от силовых тренировок, ходьба в основном задействует медленно сокращающиеся мышечные волокна, которые отвечают за выносливость, а не за быстрый набор массы.

Если же вы хотите действительно увеличить мышцы, стоит дополнить ходьбу более интенсивными нагрузками, такими как спринт, прыжки и силовые упражнения.

Какие мышцы работают при ходьбе

Ядро: мышцы пресса и спины стабилизируют корпус при каждом шаге.

мышцы пресса и спины стабилизируют корпус при каждом шаге. Ягодицы: чем круче подъём, тем сильнее они работают.

чем круче подъём, тем сильнее они работают. Подколенные сухожилия: эти мышцы помогают сгибать колени, особенно на подъёмах.

эти мышцы помогают сгибать колени, особенно на подъёмах. Икры: активно работают при каждом шаге.

активно работают при каждом шаге. Квадрицепсы: особенно задействованы при ходьбе по лестнице или в гору.

особенно задействованы при ходьбе по лестнице или в гору. Стопы: маленькие мышцы стопы помогают поддерживать баланс.

маленькие мышцы стопы помогают поддерживать баланс. Руки: активное размахивание руками улучшает кровообращение и задействует мышцы плеч и спины.

Как усилить эффект ходьбы для роста мышц

Хотите превратить ходьбу в тренировку для мышц? Используйте эти методы:

Увеличьте скорость: чем быстрее идёте, тем больше напрягаются мышцы.

чем быстрее идёте, тем больше напрягаются мышцы. Добавьте наклон: ходьба в гору активнее включает ягодицы, квадрицепсы и икры.

ходьба в гору активнее включает ягодицы, квадрицепсы и икры. Используйте утяжелители: жилеты, утяжелители на лодыжки или гантели увеличивают нагрузку.

жилеты, утяжелители на лодыжки или гантели увеличивают нагрузку. Добавьте выпады: чередуйте обычную ходьбу с выпадами для усиленной работы ног.

чередуйте обычную ходьбу с выпадами для усиленной работы ног. Включите силовые упражнения: после прогулки делайте приседания, выпады и упражнения на пресс.

Ходьба не заменит силовые тренировки, но поможет укрепить мышцы и улучшить выносливость. Главное — добавлять интенсивность: ускоряйтесь, выбирайте маршруты с подъёмами и используйте утяжелители. Это поможет не только сделать мышцы более рельефными, но и улучшить общее состояние организма.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

