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Максимум пользы за минимум времени: включите эту 15-минутную тренировку в свой день

2:36
Спорт

В современном ритме жизни найти время для полноценной тренировки — задача не из лёгких. Но если у вас есть всего 15 минут, этого достаточно, чтобы прокачать силу и выносливость. Трисеты — идеальный формат, позволяющий быстро и эффективно проработать основные группы мышц, не теряя времени на лишний отдых.

Прыжки со скакалкой
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыжки со скакалкой

Почему трисеты работают

Трисет — это последовательность из трёх упражнений, выполняемых без длительных перерывов. Такой формат имеет несколько преимуществ:

  • Экономия времени: за счёт высокой интенсивности можно проработать всё тело всего за 15 минут.
  • Увеличение выносливости: короткие интервалы отдыха держат пульс в зоне жиросжигания.
  • Рост мышц: высокая нагрузка доводит мышцы до отказа, что способствует их развитию.

Разминка перед тренировкой

Перед тем как приступить к основной части, важно подготовить мышцы и суставы. Разогрев занимает всего 2 минуты:

  • Высокие колени или прыжки через скакалку - 30 сек.
  • Приседания с поднятыми руками - 30 сек.
  • Йога-отжимания - 30 сек.
  • Боковая планка (по 15 секунд на каждую сторону) - укрепляет пресс и плечи.

Основная тренировка: трисет для силы и выносливости

Задача: выполнять по 15 повторений каждого упражнения, минимум отдыхая между ними. Сделайте как можно больше раундов за 15 минут.

Приседания с гантелями: прорабатывают ноги, ягодицы и корпус. Можно выполнять с собственным весом.
Отжимания с усложнением: добавляют нагрузку на грудные мышцы, плечи и руки.
Тяга гантели в наклоне (на каждую сторону): укрепляет спину и задействует стабилизаторы корпуса.

Совет: не гонитесь за количеством, держите технику на первом месте.

Завершающая растяжка

После тренировки важно уделить пару минут заминке, чтобы снизить риск крепатуры:

  • Растяжка "Кошка-корова": расслабляет мышцы спины.
  • Поза ребёнка: снимает напряжение с поясницы.
  • Растяжка подколенных сухожилий стоя: особенно полезна после приседаний.
  • Растяжка грудных мышц: помогает восстановить мышцы после отжиманий.

Тренировка с трисетами — это идеальный способ проработать мышцы всего тела за короткое время. Главное — высокая интенсивность и правильная техника. Всего 15 минут, и ваше тело станет сильнее и выносливее!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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