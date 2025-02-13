Максимум пользы за минимум времени: включите эту 15-минутную тренировку в свой день

В современном ритме жизни найти время для полноценной тренировки — задача не из лёгких. Но если у вас есть всего 15 минут, этого достаточно, чтобы прокачать силу и выносливость. Трисеты — идеальный формат, позволяющий быстро и эффективно проработать основные группы мышц, не теряя времени на лишний отдых.
Трисет — это последовательность из трёх упражнений, выполняемых без длительных перерывов. Такой формат имеет несколько преимуществ:
Перед тем как приступить к основной части, важно подготовить мышцы и суставы. Разогрев занимает всего 2 минуты:
Задача: выполнять по 15 повторений каждого упражнения, минимум отдыхая между ними. Сделайте как можно больше раундов за 15 минут.
Приседания с гантелями: прорабатывают ноги, ягодицы и корпус. Можно выполнять с собственным весом.
Отжимания с усложнением: добавляют нагрузку на грудные мышцы, плечи и руки.
Тяга гантели в наклоне (на каждую сторону): укрепляет спину и задействует стабилизаторы корпуса.
Совет: не гонитесь за количеством, держите технику на первом месте.
После тренировки важно уделить пару минут заминке, чтобы снизить риск крепатуры:
Тренировка с трисетами — это идеальный способ проработать мышцы всего тела за короткое время. Главное — высокая интенсивность и правильная техника. Всего 15 минут, и ваше тело станет сильнее и выносливее!
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.