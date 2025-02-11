Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров сообщил о возвращении на сцену после длительного перерыва: прошёл целый год
Россиянам раскрыли места для бюджетного отдыха в майские праздники
Уехавший в США Бурковский начал продавать курсы по системе Станиславского: заработает миллионы
Режиссёр фильма о Пушкине раскрыл, почему не хотел брать Борисова на главную роль
Нежные куриные тефтели в сырном соусе — готовим пасту-гнёзда, от которых невозможно оторваться
20 минут — и ароматные хачапури уже на столе: самый ленивый рецепт
Семейный туризм набирает популярность в России
BMW X5 2027 застрял в снегу во время тестовых испытаний
Вакансии с высокой оплатой: кого ищут работодатели

Первые шаги в силовом тренинге: как правильно выстроить тренировочный процесс

4:28
Спорт

Решили заняться силовыми тренировками? Это отличный выбор! Однако разобраться в мире штанг, гантелей и упражнений не всегда просто. Как правильно выстроить программу, какие мышцы прорабатывать и когда ждать первых результатов? Это руководство поможет вам уверенно войти в спортзал и начать тренировки без ошибок.

Жим гантелей на горизонтальной скамье
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Жим гантелей на горизонтальной скамье

Что такое силовые тренировки

Силовые тренировки — это работа с внешними отягощениями, такими как гантели, гири или штанга. Они создают нагрузку, заставляя мышцы адаптироваться и становиться сильнее. Однако силовые тренировки — не единственный способ наращивания мышц. К ним также относятся занятия с собственным весом и резиновыми эспандерами.

Польза силовых тренировок

  • Рост мышечной массы: тренировки стимулируют рост мышц, улучшают координацию и помогают контролировать движения.
  • Стабильность суставов: укрепление мышц снижает риск травм, особенно в плечевых и тазобедренных суставах.
  • Сжигание жира: комбинирование силовых тренировок с кардио и правильным питанием ускоряет метаболизм и помогает избавиться от лишнего веса.
  • Эффективность движений: крепкие мышцы облегчают повседневную активность — от прогулок до занятий спортом.

Когда ждать первых результатов

Набор мышечной массы требует времени. Первые изменения заметны уже через несколько недель — вы начнёте поднимать больший вес, улучшится координация движений. Но визуальные изменения появятся позже, особенно если не соблюдать режим питания.

Что делать, если прогресс остановился

Рано или поздно наступает плато - период, когда мышцы привыкают к нагрузке и перестают расти. Чтобы его преодолеть:

  • Меняйте порядок и стиль упражнений.
  • Увеличивайте вес или количество повторений.
  • Изменяйте темп выполнения движений.

Как часто заниматься новичку

Оптимальная схема — 3 тренировки в неделю с отдыхом между ними. Это даст мышцам время для восстановления и роста.

Сколько повторений делать

  • 3-6 повторений - для увеличения силы.
  • 8-12 повторений - для набора мышечной массы.
  • 12+ повторений - для выносливости.

Какие мышцы тренировать

Новичку важно прорабатывать всё тело. Программа должна включать упражнения для ног, спины, груди, рук и кора.

Ошибки новичков в зале

  • Слишком быстрый набор веса.
  • Игнорирование правильной техники.
  • Недостаточное время на восстановление.
  • Пренебрежение разминкой и заминкой.

Если не уверены в технике, возьмите несколько занятий с тренером.

Лучшие упражнения для новичков

Тяга гантелей в наклоне

Мышцы: спина, плечи, бицепс.

Как выполнять:

  • Лягте грудью на наклонную скамью, возьмите гантели.
  • Подтяните локти назад, сведите лопатки.
  • Медленно опустите гантели вниз.

Румынская становая тяга

Мышцы: ягодицы, подколенные сухожилия, поясница.

Как выполнять:

  • Возьмите гантели, опустите их вдоль ног, отводя таз назад.
  • Держите спину ровной, колени слегка согнутыми.
  • Вернитесь в исходное положение.

Фермерская прогулка

Мышцы: руки, спина, кора.

Как выполнять:

  • Возьмите гантели, держите спину ровной.
  • Идите вперёд, напрягая пресс и ягодицы.

Сгибание рук на бицепс

Мышцы: бицепс.

Как выполнять:

  • Поднимите гантели к плечам, затем медленно опустите.
  • Держите локти неподвижными.

Программа силовых тренировок для новичков

Выполняйте её 3 раза в неделю, отдыхая не менее суток между занятиями.

1. Тяга гантелей в наклоне: 3x10 повторений.
2. Жим гантелей лёжа: 3x8 повторений.
3. Становая тяга: 4x8 повторений.
4. Приседания с гантелью (гоблет): 4x10 повторений.

Такой комплекс задействует всё тело, помогает развить силу и подготовить мышцы к дальнейшим нагрузкам.

Уточнения

Принципы силового тренинга - общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Туризм
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров ЗИЛ-41052. Советский бронированный автомобиль представительского класса Дмитрий Плотников Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Модель Перминова объяснила округлившийся живот после слухов о долгожданной помолвке
Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей
Хотите, чтобы ваша собака покорила судей на выставке? Эти ошибки могут всё испортить
Стало известно, зачем лоси сбрасывают рога
Эксперты рассказали, страдают ли животные от смены часовых поясов
Главные цвета весенних свитеров: что будет в моде в новом сезоне?
Лимон на подоконнике? Да! Выращиваем цитрус дома легко и просто
Брать, чтобы потом продать с выгодой: кроссоверы с минимальной потерей стоимости
Ирина Пегова впервые за много лет вышла в свет с дочерью от Дмитрия Орлова
Масштабные протесты идут в Кривом Роге, надежда у криворожцев только на Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.