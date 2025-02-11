Первые шаги в силовом тренинге: как правильно выстроить тренировочный процесс

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Решили заняться силовыми тренировками? Это отличный выбор! Однако разобраться в мире штанг, гантелей и упражнений не всегда просто. Как правильно выстроить программу, какие мышцы прорабатывать и когда ждать первых результатов? Это руководство поможет вам уверенно войти в спортзал и начать тренировки без ошибок.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Жим гантелей на горизонтальной скамье

Что такое силовые тренировки

Силовые тренировки — это работа с внешними отягощениями, такими как гантели, гири или штанга. Они создают нагрузку, заставляя мышцы адаптироваться и становиться сильнее. Однако силовые тренировки — не единственный способ наращивания мышц. К ним также относятся занятия с собственным весом и резиновыми эспандерами.

Польза силовых тренировок

Рост мышечной массы : тренировки стимулируют рост мышц, улучшают координацию и помогают контролировать движения.

: тренировки стимулируют рост мышц, улучшают координацию и помогают контролировать движения. Стабильность суставов : укрепление мышц снижает риск травм, особенно в плечевых и тазобедренных суставах.

: укрепление мышц снижает риск травм, особенно в плечевых и тазобедренных суставах. Сжигание жира : комбинирование силовых тренировок с кардио и правильным питанием ускоряет метаболизм и помогает избавиться от лишнего веса.

: комбинирование силовых тренировок с кардио и правильным питанием ускоряет метаболизм и помогает избавиться от лишнего веса. Эффективность движений: крепкие мышцы облегчают повседневную активность — от прогулок до занятий спортом.

Когда ждать первых результатов

Набор мышечной массы требует времени. Первые изменения заметны уже через несколько недель — вы начнёте поднимать больший вес, улучшится координация движений. Но визуальные изменения появятся позже, особенно если не соблюдать режим питания.

Что делать, если прогресс остановился

Рано или поздно наступает плато - период, когда мышцы привыкают к нагрузке и перестают расти. Чтобы его преодолеть:

Меняйте порядок и стиль упражнений.

Увеличивайте вес или количество повторений.

Изменяйте темп выполнения движений.

Как часто заниматься новичку

Оптимальная схема — 3 тренировки в неделю с отдыхом между ними. Это даст мышцам время для восстановления и роста.

Сколько повторений делать

3-6 повторений - для увеличения силы.

- для увеличения силы. 8-12 повторений - для набора мышечной массы.

- для набора мышечной массы. 12+ повторений - для выносливости.

Какие мышцы тренировать

Новичку важно прорабатывать всё тело. Программа должна включать упражнения для ног, спины, груди, рук и кора.

Ошибки новичков в зале

Слишком быстрый набор веса.

Игнорирование правильной техники.

Недостаточное время на восстановление.

Пренебрежение разминкой и заминкой.

Если не уверены в технике, возьмите несколько занятий с тренером.

Лучшие упражнения для новичков

Тяга гантелей в наклоне

Мышцы: спина, плечи, бицепс.

Как выполнять:

Лягте грудью на наклонную скамью, возьмите гантели.

Подтяните локти назад, сведите лопатки.

Медленно опустите гантели вниз.

Румынская становая тяга

Мышцы: ягодицы, подколенные сухожилия, поясница.

Как выполнять:

Возьмите гантели, опустите их вдоль ног, отводя таз назад.

Держите спину ровной, колени слегка согнутыми.

Вернитесь в исходное положение.

Фермерская прогулка

Мышцы: руки, спина, кора.

Как выполнять:

Возьмите гантели, держите спину ровной.

Идите вперёд, напрягая пресс и ягодицы.

Сгибание рук на бицепс

Мышцы: бицепс.

Как выполнять:

Поднимите гантели к плечам, затем медленно опустите.

Держите локти неподвижными.

Программа силовых тренировок для новичков

Выполняйте её 3 раза в неделю, отдыхая не менее суток между занятиями.

1. Тяга гантелей в наклоне: 3x10 повторений.

2. Жим гантелей лёжа: 3x8 повторений.

3. Становая тяга: 4x8 повторений.

4. Приседания с гантелью (гоблет): 4x10 повторений.

Такой комплекс задействует всё тело, помогает развить силу и подготовить мышцы к дальнейшим нагрузкам.

Уточнения

Принципы силового тренинга - общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

