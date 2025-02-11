Первые шаги в силовом тренинге: как правильно выстроить тренировочный процесс

Решили заняться силовыми тренировками? Это отличный выбор! Однако разобраться в мире штанг, гантелей и упражнений не всегда просто. Как правильно выстроить программу, какие мышцы прорабатывать и когда ждать первых результатов? Это руководство поможет вам уверенно войти в спортзал и начать тренировки без ошибок.
Силовые тренировки — это работа с внешними отягощениями, такими как гантели, гири или штанга. Они создают нагрузку, заставляя мышцы адаптироваться и становиться сильнее. Однако силовые тренировки — не единственный способ наращивания мышц. К ним также относятся занятия с собственным весом и резиновыми эспандерами.
Набор мышечной массы требует времени. Первые изменения заметны уже через несколько недель — вы начнёте поднимать больший вес, улучшится координация движений. Но визуальные изменения появятся позже, особенно если не соблюдать режим питания.
Рано или поздно наступает плато - период, когда мышцы привыкают к нагрузке и перестают расти. Чтобы его преодолеть:
Оптимальная схема — 3 тренировки в неделю с отдыхом между ними. Это даст мышцам время для восстановления и роста.
Новичку важно прорабатывать всё тело. Программа должна включать упражнения для ног, спины, груди, рук и кора.
Если не уверены в технике, возьмите несколько занятий с тренером.
Мышцы: спина, плечи, бицепс.
Как выполнять:
Мышцы: ягодицы, подколенные сухожилия, поясница.
Как выполнять:
Мышцы: руки, спина, кора.
Как выполнять:
Мышцы: бицепс.
Как выполнять:
Выполняйте её 3 раза в неделю, отдыхая не менее суток между занятиями.
1. Тяга гантелей в наклоне: 3x10 повторений.
2. Жим гантелей лёжа: 3x8 повторений.
3. Становая тяга: 4x8 повторений.
4. Приседания с гантелью (гоблет): 4x10 повторений.
Такой комплекс задействует всё тело, помогает развить силу и подготовить мышцы к дальнейшим нагрузкам.
Принципы силового тренинга - общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.
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