Укрепите руки и корпус: правильная техника отжиманий на трицепс

Отжимания на трицепс — это одно из лучших упражнений для укрепления верхней части тела. Оно помогает проработать трицепсы, улучшить контроль корпуса и повысить общую выносливость. Разбираемся, как правильно выполнять это движение, каких ошибок избегать и как встроить его в тренировочную программу.
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отжимания
Техника выполнения отжиманий на трицепс
Техника похожа на обычные отжимания, но с важными отличиями:
Исходное положение
Примите позицию высокой планки, руки прямо под плечами, ноги на ширине бедер.
Напрягите пресс, ягодицы и квадрицепсы, удерживайте тело в прямой линии.
Опускание
Медленно сгибайте локти, удерживая их как можно ближе к корпусу.
Опускайтесь до тех пор, пока грудь не окажется в 3-5 см от пола.
Подъём
Оттолкнитесь ладонями от пола, сохраняя корпус напряжённым.
Вернитесь в исходное положение, не разводя локти в стороны.
Польза отжиманий на трицепс
Развитие трицепсов: основная нагрузка ложится на заднюю поверхность плеча, что помогает укрепить руки.
Комплексная работа мышц: в упражнении задействованы грудные мышцы, дельтовидные, пресс и мышцы корпуса.
Повышение функциональной силы: упражнение улучшает координацию и устойчивость, что полезно в повседневной жизни.
Помощь в преодолении силового плато: укрепление трицепсов поможет улучшить результаты в жиме лёжа и других упражнениях.
Укрепление корпуса: движение требует стабильности, поэтому активно включается пресс.
Какие мышцы работают
Трицепс (трёхглавая мышца плеча).
Грудные мышцы.
Дельтовидные мышцы (плечи).
Пресс и стабилизаторы корпуса.
Варианты отжиманий на трицепс
Если классическая версия даётся тяжело или, наоборот, кажется слишком лёгкой, можно изменить нагрузку.
Облегчённый вариант
Отжимания с приподнятыми руками: опирайтесь на возвышенность (ящик, скамью), это уменьшает нагрузку.
Отжимания с колен: позволяют сосредоточиться на технике без перегрузки корпуса.
Усложнённые версии
Отжимания с отрывом рук: в нижней точке слегка отрывайте ладони от пола, затем выполняйте подъём.
Отжимания с поднятыми ногами: ноги на возвышенности создают дополнительную нагрузку на трицепсы.
Отжимания с дополнительным весом: используйте жилет с утяжелением или попросите напарника положить блин на спину.
Ошибки при отжиманиях на трицепс
Разведение локтей в стороны: локти должны оставаться прижатыми к корпусу.
Проваливание бёдер: корпус должен оставаться ровным, как в планке.
Чрезмерная нагрузка на запястья: если запястья болят, попробуйте делать упражнение с гантелями или на кулаках.
Как включить отжимания на трицепс в тренировку
Делайте 3 подхода по максимальному количеству повторений.
Если можете выполнить 10 повторений подряд, переходите к усложнённым вариантам.
Комбинируйте с другими упражнениями на трицепс, грудные мышцы и плечи.
Выполняйте 1-2 раза в неделю, добавляя нагрузку постепенно.
Отжимания на трицепс — это простое, но эффективное упражнение для развития силы рук и корпуса. Главное — следить за техникой и постепенно увеличивать нагрузку.
Уточнения
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).