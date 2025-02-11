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Мозоли больше не проблема: простые способы защитить руки при тренировках

3:46
Спорт

Силовые тренировки, работа с гирями, штангой и подтягивания могут привести к появлению мозолей на руках. Эти уплотнения кожи — защитная реакция организма на постоянное трение и давление, но без должного ухода они могут привести к болезненным разрывам.

Пыль на руках
Фото: unsplash.com by Austin Ban, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пыль на руках

Разбираемся, как правильно ухаживать за руками, стоит ли избавляться от мозолей и какие средства помогут минимизировать повреждения кожи.

Почему появляются мозоли

Мозоли формируются из-за повторяющегося трения и давления. Поднятие тяжестей, подтягивания и другие упражнения, требующие крепкого хвата, приводят к утолщению верхнего слоя кожи. Это защитная мера, которая помогает предотвратить разрывы и растрескивание кожного покрова.

Однако если мозоли становятся слишком грубыми, они могут зацепиться за снаряд и разорваться, оставляя болезненные раны. В то же время, чрезмерное удаление мозолей делает кожу уязвимой и повышает риск новых повреждений.

Стоит ли удалять мозоли

Подход к уходу за мозолями должен быть сбалансированным:

  • Слишком толстые мозоли могут рваться и вызывать дискомфорт.
  • Слишком тонкие мозоли теряют свою защитную функцию, делая кожу более чувствительной к повреждениям.

Идеальный вариант — сглаживать поверхность мозолей, но не удалять их полностью.

Как правильно ухаживать за мозолями

  • Размягчение кожи: замочите руки в теплой воде на 5-15 минут.
  • Шлифовка пемзой: осторожно обработайте огрубевшую кожу, убирая неровности.
  • Увлажнение (по желанию): нанесите небольшой слой увлажняющего крема, но избегайте избыточного размягчения перед тренировкой — это может ухудшить сцепление снаряда с кожей.
  • Контроль толщины: проводите процедуру регулярно, но не слишком часто.

Что делать, если мозоль лопнула

Разорвавшаяся мозоль — это открытая рана, требующая обработки:

  • Частичный разрыв: не удаляйте кожный лоскут, а аккуратно очистите рану мыльной водой и зафиксируйте кожу повязкой.
  • Полный разрыв: продезинфицируйте рану, нанесите антибактериальную мазь и закройте стерильной повязкой.

В период заживления следует избегать упражнений, которые нагружают поврежденный участок, чтобы избежать повторных травм.

Как ухаживать за волдырями

Если на руке появился волдырь, важно правильно его обработать:

  • Стерилизуйте иглу (спиртом или пламенем).
  • Проколите волдырь и аккуратно слейте жидкость.
  • Не срезайте верхний слой кожи — он защищает рану от инфекций.
  • Наложите повязку для защиты.

Перчатки, ремни и магнезия: стоит ли использовать

Перчатки для тяжелой атлетики

  • Предотвращают образование мозолей, но мешают развитию естественного защитного слоя кожи.
  • Если уже есть мозоли, могут помочь уменьшить дискомфорт.
  • Требуют регулярной стирки, так как скапливают пот и бактерии.

Рукоятки и подъемные ремни

  • Рукоятки защищают руки во время упражнений на турнике.
  • Ремни уменьшают нагрузку на хват, снижая риск трения и разрывов кожи.

Магнезия

  • Уменьшает потоотделение, снижая трение.
  • Предотвращает скольжение, обеспечивая надежный хват.

Мозоли — естественная защита кожи, но требуют грамотного ухода. Сглаживание поверхности, правильная обработка повреждений и использование дополнительных аксессуаров помогут снизить риск разрывов и сохранить комфорт во время тренировок.

Уточнения

Ко́жная мозо́ль - результат продолжительного трения или давления на кожу. Проявляется в виде ороговевших областей (омертвение клеток эпителия) — сухая мозоль; или мозольного пузыря, содержащего тканевую жидкость в верхних слоях кожи — мокрая мозоль.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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