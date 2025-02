Супербоул 2025: что будет на самом грандиозном шоу в США?

В этом году Супербоул может стать историческим. Это шоу — самая дорогая реклама, море звезд шоу-бизнеса, ажиотаж вокруг Тейлор Свифт. Пройдет он в ночь на 10 февраля.

Фото: flickr.com by elisfkc2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Супербоул 2016

Что это за шоу?

Супербоул — главный ежегодный чемпионат по американскому футболу, на который приходят и ради просмотра выступления одного или нескольких звезд. Шоу пройдет 9 февраля в Новом Орлеане. Сыграют "Канзас-Сити Чифс" и "Филадельфия Иглз". Американцы могут сделать в легальных букмекерских конторах ставок на сумму $1,39 миллиарда.

Рейтинги и шумиха вокруг Тейлор Свифт

NFL имеет оглушительную популярность в США. К примеру, топ-100 самых рейтинговых телепередач 2024 года в США возглавляет Супербоул.

Свифт же в 2023 году начала встречаться с игроком "Канзас-Сити" Тревисом Келси. После Супербоула-2024 фото целующихся Свифт и Келси облетело мир.

В этом году Супербоул вновь побил ценовой рекорд за трансляцию — 30-секундный слот во время финала 2025 года обойдется в $8 миллиона.

Кто выступит в этом году?

В этом сезоне в перерыве будет выступать рэпер Кендрик Ламар - главный триумфатор на "Грэмми" и автор хита Not like Us. Кто будет с ним, неизвестно. Букмекеры даже принимают ставки на это событие. В числе претендентов и Тейлор Свифт с Бейонсе, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Супербоул (англ. Super Bowl) — в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки.