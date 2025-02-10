Как накачать верхнюю часть ягодиц: 6 упражнений для формы мечты

Хотите подтянутые ягодицы с эффектом "полки"? Обычные приседания и выпады — не единственный путь к цели. Всего 6 эффективных упражнений помогут прокачать верхнюю часть ягодиц и сделать их рельефнее.
Но прежде чем приступать, важно помнить: добиться результата можно только при регулярных тренировках и работе с весами. Фитнес-инструктор Амина Али рекомендует тренировать ягодицы 2-3 раза в неделю, добавляя в программу силовые нагрузки. Это поможет не только улучшить форму, но и укрепить мышцы, которые поддерживают таз и спину.
Добавьте эти упражнения в свою тренировку, чтобы быстрее достичь результата.
Для выполнения упражнений понадобятся гантели, штанга или утяжеленная пластина. Подбирайте вес так, чтобы последние повторения давались с трудом, но без потери техники. Оптимальный диапазон: 6-12 повторений с отдыхом не более 60 секунд.
Задействованные мышцы: ягодицы, ноги, пресс.
Как выполнять:
Совет: если сложно выполнять на одной ноге, начните с классического ягодичного мостика.
Задействованные мышцы: ягодицы, ноги, спина.
Как выполнять:
Задействованные мышцы: ягодицы, ноги.
Как выполнять:
Совет: если сложно, начните с выполнения без отягощений.
Задействованные мышцы: ягодицы, ноги.
Как выполнять:
Задействованные мышцы: ягодицы, пресс, ноги.
Как выполнять:
Задействованные мышцы: ягодицы, ноги.
Как выполнять:
Совет: если сложно, опирайтесь на стену или держитесь за стул.
Ягодицы состоят из трёх мышц: большой, средней и малой. Верхняя часть ягодиц формируется за счёт большой и средней ягодичных мышц. Они отвечают не только за внешний вид, но и за поддержку таза, спины и осанки.
Рост мышц зависит от генетики, питания и регулярности тренировок. При правильном подходе можно набирать 0,5-2 кг мышечной массы в месяц. Важно:
Если тренируетесь в зале, используйте:
Также полезны плиометрические упражнения: прыжки, спринты и выпады с прыжком.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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