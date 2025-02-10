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Почему вис на перекладине не дается? Простые упражнения для укрепления хвата

3:25
Спорт

Слабая сила хвата, недостаточная подготовка мышц спины и корпуса — все это может стать причиной того, что мертвый вис на перекладине дается с трудом. Это упражнение является не только тестом на выносливость, но и индикатором общего физического состояния.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Какие мышцы ответственны за удержание виса и какие упражнения помогут улучшить результаты — разбираемся в материале.

Почему вис не удается удерживать долго

Недостаточная сила хвата

Сила хвата — один из ключевых показателей физического здоровья, влияющий на общее состояние организма. Слабые мышцы предплечий снижают способность удерживать перекладину.

Как укрепить хват

  • Сгибание запястий в разных направлениях: выполняется с легкими гантелями, укрепляет мышцы предплечий.
  • Фермерский холд: держите гантель или блины в руках в течение определенного времени, укрепляя хват.
  • Чемоданный холд: аналогичное упражнение, но вес удерживается в одной руке.
  • Вращение блина: захват пальцами за край блина с последующим его вращением улучшает контроль над хватом.

Слабые мышцы спины

Мертвый вис требует включения широчайших мышц спины. Если они недостаточно развиты, упражнение становится сложным.

Как укрепить спину

  • Перевернутые ряды: тренируют мышцы спины, приближая их к работе в подтягиваниях.
  • Тяга с TRX: укрепляет широчайшие и стабилизирующие мышцы.

Недостаточная сила корпуса

Корпус помогает удерживать тело в стабильном положении, предотвращая раскачивание.

Полезные упражнения

  • "Мертвый жук": улучшает контроль корпуса и координацию движений.
  • Собака-охотник: развивает баланс и силу корпуса.
  • Попеременные V-подъемы: укрепляют мышцы пресса и поясницы.

Слабые ягодичные мышцы

Ягодицы участвуют в стабилизации тела при выполнении виса.

Как улучшить контроль

  • Откаты назад и боковые подъемы ног ("пожарный гидрант"): укрепляют ягодицы и приводящие мышцы.
  • Сидение у стены с медицинским мячом: задействует внутреннюю поверхность бедра.
  • Ягодичный мостик с приподнятыми пятками: улучшает работу ягодичных мышц и кора.

Разные способы хвата: как упростить удержание

Изменение хвата может облегчить выполнение виса:

  • Пронированный (классический) хват: ладони от себя, основной акцент на предплечьях.
  • Супинированный хват: ладони к себе, вовлекаются бицепсы, облегчая нагрузку на спину.
  • Смешанный хват: одна ладонь от себя, другая к себе, обеспечивает надежную фиксацию.
  • Закрытый хват: большой палец охватывает перекладину для лучшей фиксации.
  • Крючковый хват: большой палец зажат под указательным и средним пальцами, усиливает контроль.

Удержание мертвого виса — не только вопрос силы хвата, но и общей подготовки мышц спины, корпуса и ног. Улучшить результаты помогут целенаправленные упражнения, работающие на укрепление ключевых групп мышц. Внесение небольших изменений в технику хвата также может облегчить выполнение упражнения.

Уточнения

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner - "вертеться, вращаться") — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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