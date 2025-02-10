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Точно десять тысяч? Сколько шагов нужно проходить в день для долгой и здоровой жизни

1:30
Спорт

С детства мы знаем, что движение — неотъемлемая часть жизни. Многие считают, что для поддержания здоровья необходимо проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Однако не все эксперты разделяют это мнение.

Скандинавская ходьба
Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скандинавская ходьба

Врач-терапевт из Ярославля Евгения Жарикова в интервью для 76. RU рассказала о пользе ходьбы. Она подчеркнула, что регулярные прогулки способствуют контролю веса, улучшению метаболизма и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, ходьба положительно влияет на настроение и общее самочувствие, продлевая жизнь.

Во время пеших прогулок в организме выделяются миокины — вещества, которые стимулируют регенерацию тканей и поддерживают здоровье. Количество шагов, необходимых для каждого человека, зависит от возраста и физической активности.

Для людей в возрасте до 40 лет рекомендуется проходить 12 тысяч шагов или более в день. Для тех, кто старше 40, оптимальная норма составляет от 7,5 до 10 тысяч шагов. А для людей старше 65 лет достаточно 5-7,5 тысяч шагов ежедневно.

Евгения Жарикова также отметила, что быстрая ходьба оказывает более выраженное положительное воздействие на здоровье по сравнению с медленной.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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