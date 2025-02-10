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Юрий Бородавко раскрыл настрой российских лыжников на Олимпиаду-2026

0:59
Спорт

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии команды за год до предстоящих Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в 2026 году.

Командный спринт на лыжных гонках
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Командный спринт на лыжных гонках

По словам тренера, в команде царит позитивный настрой. Все верят в то, что российские спортсмены смогут достойно выступить на Олимпиаде, несмотря на то, что они не участвуют в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.

Юрий Бородавко подчеркнул, что спортсмены сосредоточены на соревнованиях и не обращают внимания на политические аспекты.

"Спортсмены в первую очередь думают о соревнованиях, а уже потом — о политике", — сказал тренер на "Матч ТВ".

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии, в период с 6 по 22 февраля.

Уточнения

Лыжные гонки — циклический зимний вид спорта, в котором соревнуются по времени прохождения дистанции по специально подготовленной снежной трассе с использованием беговых лыж и лыжных палок.

Юрий Викторович Бородавко (род. 26 ноября 1960, Златоуст, Челябинская область) — советский лыжник, российский тренер по лыжным гонкам. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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