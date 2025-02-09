Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли собакам куриные лапки: разбираем пользу, вред и безопасные варианты
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители
Приседания — пустая трата времени! Вот упражнения, которые изменят ваши ягодицы
Где в России самые дешёвые свидания: рейтинг городов ко Дню всех влюблённых
Американцы заплатят больше за авто, новые пошлины угрожают рынку
Не спешите менять ванну – её можно обновить за один день
У вас есть старый iPhone? Он может стать вашей золотой жилой
Оккупация и ритуалы — что в себе таит затопленная испанская пещера

Карполь: волейбол укрепил свои позиции за годы развития

Волейбол имеет большую значимость в мировом спорте
1:10
Спорт

Волейбол занимает важное место в списке популярных спортивных дисциплин как в России, так и в других странах. Об этом в рамках "Международного дня волейбола", который отмечается 9 февраля в честь первого официального матча 1895 года, заявил 2-х кратный олимпийский чемпион и Герой труда Николай Карполь.

Мяч для игры в волейбол
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мяч для игры в волейбол

86-летний тренер подчеркнул, что за годы его профессиональной деятельности этот вид спорта значительно укрепил свои позиции. По его словам, в начале карьеры конкуренция была слабой, а основными соперниками выступали команды Японии и Чехословакии. Сегодня же волейбол превратился в глобально значимую дисциплину с множеством сильных участников. Карполь также отметил, что для России эта игра остается безусловным приоритетом в спортивной сфере.

История волейбола связана с именем американского преподавателя Уильяма Моргана. В 1895 году он разработал правила игры под названием "минтонет", которая позже эволюционировала в современный волейбол.

Уточнения

Никола́й Васи́льевич Карпо́ль (род. 1 мая 1938, Березница, Полесское воеводство) — советский и российский волейбольный тренер. Возглавлял женские сборные СССР (1978—1982, 1987—1991), СНГ (1992), России (1993—2004) и Белоруссии (2009—2010). Вице-президент Всероссийской федерации волейбола. Вице-президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» (с 1969 года).
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Кино. Новости и обзоры
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского» Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Последние материалы
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне
Странная кабельная война развернулась на Балтике. Никто от неё не страдает
Волейбол имеет большую значимость в мировом спорте
Срочно нужно зарегистрировать недвижимость? Вот три способа решения
Российские туристы столкнулись с проблемами в Турции: банковские карты не работают
Киркорова облили грязью, но он не держит зла — адвокат объяснил его позицию
Избавьтесь от боли в спине с помощью одного простого упражнения
Необычный секрет: лук может стать спасением для ваших волос
Собаки и еда: правда ли, что они не чувствуют насыщения
Когда-то мама готовила так же: говядина с картофелем и грибами по старинному рецепту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.