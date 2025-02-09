Карполь: волейбол укрепил свои позиции за годы развития

Волейбол имеет большую значимость в мировом спорте

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Волейбол занимает важное место в списке популярных спортивных дисциплин как в России, так и в других странах. Об этом в рамках "Международного дня волейбола", который отмечается 9 февраля в честь первого официального матча 1895 года, заявил 2-х кратный олимпийский чемпион и Герой труда Николай Карполь.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мяч для игры в волейбол

86-летний тренер подчеркнул, что за годы его профессиональной деятельности этот вид спорта значительно укрепил свои позиции. По его словам, в начале карьеры конкуренция была слабой, а основными соперниками выступали команды Японии и Чехословакии. Сегодня же волейбол превратился в глобально значимую дисциплину с множеством сильных участников. Карполь также отметил, что для России эта игра остается безусловным приоритетом в спортивной сфере.

История волейбола связана с именем американского преподавателя Уильяма Моргана. В 1895 году он разработал правила игры под названием "минтонет", которая позже эволюционировала в современный волейбол.

Уточнения

Никола́й Васи́льевич Карпо́ль (род. 1 мая 1938, Березница, Полесское воеводство) — советский и российский волейбольный тренер. Возглавлял женские сборные СССР (1978—1982, 1987—1991), СНГ (1992), России (1993—2004) и Белоруссии (2009—2010). Вице-президент Всероссийской федерации волейбола. Вице-президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» (с 1969 года).



