Избавьтесь от боли в спине с помощью одного простого упражнения

Любые физические упражнения, даже если они непродолжительные, приносят пользу организму. Лучше делать хоть что-то, чем полностью игнорировать физическую активность. Если у вас нет много времени, выделите хотя бы пятнадцать минут в день для разминки. Хотя такие короткие сессии не помогут значительно нарастить мышцы, они однозначно способствуют улучшению общего состояния здоровья и укреплению мускулатуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мужчина стоит спиной

Если вы долго не занимались спортом, начните с небольших нагрузок. Постепенно включайте больше упражнений в свою разминку. Чем больше движений вы сможете сделать, тем лучше. Не расстраивайтесь, если не всё удается сразу — существует множество способов заниматься физической активностью, просто подберите те, которые подходят именно вам.

Разминка для спины

Примите прямую осанку, расставьте ноги на ширине плеч или немного шире, а руки поместите за головой. Затем осторожно наклонитесь вперед, следя за тем, чтобы спина и колени оставались прямыми. Поворачивайтесь сначала вправо, а затем влево, выполняя такие движения в течение нескольких минут без спешки.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

