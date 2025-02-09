Избавьтесь от боли в спине с помощью одного простого упражнения

Любые физические упражнения, даже если они непродолжительные, приносят пользу организму. Лучше делать хоть что-то, чем полностью игнорировать физическую активность. Если у вас нет много времени, выделите хотя бы пятнадцать минут в день для разминки. Хотя такие короткие сессии не помогут значительно нарастить мышцы, они однозначно способствуют улучшению общего состояния здоровья и укреплению мускулатуры.
Если вы долго не занимались спортом, начните с небольших нагрузок. Постепенно включайте больше упражнений в свою разминку. Чем больше движений вы сможете сделать, тем лучше. Не расстраивайтесь, если не всё удается сразу — существует множество способов заниматься физической активностью, просто подберите те, которые подходят именно вам.
Разминка для спины
Примите прямую осанку, расставьте ноги на ширине плеч или немного шире, а руки поместите за головой. Затем осторожно наклонитесь вперед, следя за тем, чтобы спина и колени оставались прямыми. Поворачивайтесь сначала вправо, а затем влево, выполняя такие движения в течение нескольких минут без спешки.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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