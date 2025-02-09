Как тренироваться безопасно: упражнения, которые спасут ваши суставы

Когда суставы становятся жёсткими или начинают болеть, перспектива пройтись по кварталу или проплыть пару кругов в бассейне может показаться пугающей. Но не обязательно проводить марафон — даже лёгкие физические нагрузки способны уменьшить дискомфорт и помочь в поддержании нормального веса. Если вы долгое время не занимались спортом, начните постепенно. Избегайте чрезмерной нагрузки, чтобы не перенапрячь мышцы и не усугубить болевые ощущения в суставах.
Вращение рук в плечевом суставе
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. Начните вращать прямые руки вперед. Выполните несколько повторений, затем продолжите вращение рук назад.
Наклоны рук в локтевом суставе
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч и руки разведены в стороны. Поднимите предплечья так, чтобы они были перпендикулярны полу. Наклоните их вперед, чтобы они стали параллельны полу, затем вернитесь в исходное положение, стараясь удерживать локти неподвижными.
Подъём запястий
Встаньте ровно, ноги на ширине плеч или вместе, руки вытянуты вперед. Ладони должны смотреть вниз. Поднимите пальцы к потолку, при этом подтяните ладони к себе, затем опустите пальцы вниз и снова потяните ладони к себе.
Вращение коленей
Встаньте прямо, ноги сведены, колени слегка согнуты, положите ладони на колени. Начните вращать колени по часовой стрелке. Выполните несколько повторений, а затем продолжите вращение в обратном направлении.
Подтягивание коленей
Лягте на пол, выпрямите ноги и положите руки под ягодицы. Медленно подтяните правое колено к груди, вернитесь в исходное положение, затем подтяните левое колено и снова проверьте позицию.
Подъём стоп
Сядьте на пол, выпрямите ноги и вытяните их вперед. Уберите руки за спину, опираясь на них. Потяните носки на себя и задержитесь на секунду, затем вытяните их, задерживаясь в таком положении.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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