Как тренироваться безопасно: упражнения, которые спасут ваши суставы

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Когда суставы становятся жёсткими или начинают болеть, перспектива пройтись по кварталу или проплыть пару кругов в бассейне может показаться пугающей. Но не обязательно проводить марафон — даже лёгкие физические нагрузки способны уменьшить дискомфорт и помочь в поддержании нормального веса. Если вы долгое время не занимались спортом, начните постепенно. Избегайте чрезмерной нагрузки, чтобы не перенапрячь мышцы и не усугубить болевые ощущения в суставах.

Фото: flickr.com by brett jordan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Выполнение упражнение на тренажере Hack Squat

6 упражнений для здоровья суставов

Вращение рук в плечевом суставе

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. Начните вращать прямые руки вперед. Выполните несколько повторений, затем продолжите вращение рук назад.

Наклоны рук в локтевом суставе

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч и руки разведены в стороны. Поднимите предплечья так, чтобы они были перпендикулярны полу. Наклоните их вперед, чтобы они стали параллельны полу, затем вернитесь в исходное положение, стараясь удерживать локти неподвижными.

Подъём запястий

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч или вместе, руки вытянуты вперед. Ладони должны смотреть вниз. Поднимите пальцы к потолку, при этом подтяните ладони к себе, затем опустите пальцы вниз и снова потяните ладони к себе.

Вращение коленей

Встаньте прямо, ноги сведены, колени слегка согнуты, положите ладони на колени. Начните вращать колени по часовой стрелке. Выполните несколько повторений, а затем продолжите вращение в обратном направлении.

Подтягивание коленей

Лягте на пол, выпрямите ноги и положите руки под ягодицы. Медленно подтяните правое колено к груди, вернитесь в исходное положение, затем подтяните левое колено и снова проверьте позицию.

Подъём стоп

Сядьте на пол, выпрямите ноги и вытяните их вперед. Уберите руки за спину, опираясь на них. Потяните носки на себя и задержитесь на секунду, затем вытяните их, задерживаясь в таком положении.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

