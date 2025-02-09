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Борщев уступил Нолану в поединке на турнире UFC 312 в Австралии

1:26
Спорт

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев потерпел неудачу в поединке с австралийцем Томом Ноланом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 312, который проходил в Сиднее.

Бойцы MMA
Фото: unsplash.com by Солал Охайон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бойцы MMA

Поединок из предварительного карда завершился для уроженца Волгограда единогласным решением судей в пользу Нолана.

В записях Борщева значатся восемь побед, пять поражений и одно ничейное завершение. Тем временем, рекорд представителя Австралии составляет девять побед из десяти проведенных профессиональных боев, сообщает  "Газета.Ru".

25 августа 2024 года Борщев одержал победу над перуанцем Джеймсом Ллонтопой на турнире UFC Fight Night Vegas 96. В этом поединке в лёгком весе россиянин продемонстрировал своё мастерство, выйдя победителем по итогам всех трех раундов единогласным решением судей.

С октября 2021 года Борщев подписал контракт с UFC. В 2011 году он стал чемпионом мира по кикбоксингу. С 2017 года россиянин живёт со своей семьей в Сакраменто (Калифорния, США). В паре с супругой Марией они воспитывают двоих детей: сына Борислава и дочь Майю.

Уточнения

Вячеслав Георгиевич Борщёв (род. 8 января 1992, Волгоград, Россия) — российский кикбоксёр и боец смешанных единоборств. Чемпион мира по кикбоксингу 2011 года, с октября 2021 года является бойцом организации UFC.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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