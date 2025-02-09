Удивительный способ накачать ноги без штанги и гантелей: результат удивит

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если у вас нет гантелей и штанги, но вы хотите проработать ноги, отличным вариантом станут болгарские сплит-приседы.

Фото: freepik мужчина тренирует ноги

Это упражнение не требует оборудования (кроме опоры, например, стула или дивана) и эффективно нагружает мышцы ног и ягодиц.

Как выполнять

Встаньте спиной к опоре, одну ногу поставьте назад и положите стопу на возвышенность. Вторая нога остаётся впереди, колено должно быть слегка согнуто.

Медленно опускайтесь вниз, пока переднее бедро не станет параллельно полу. Поднимайтесь обратно, напрягая мышцы передней ноги.

Повторите это упражнение 12-15 раз на каждую ногу.

Преимущества

Прорабатывает квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Улучшает баланс и координацию. Даёт хорошую нагрузку даже без утяжелителей. Помогает развить гибкость и силу ног.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

