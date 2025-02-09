Удивительный способ накачать ноги без штанги и гантелей: результат удивит

Если у вас нет гантелей и штанги, но вы хотите проработать ноги, отличным вариантом станут болгарские сплит-приседы.
Это упражнение не требует оборудования (кроме опоры, например, стула или дивана) и эффективно нагружает мышцы ног и ягодиц.
Встаньте спиной к опоре, одну ногу поставьте назад и положите стопу на возвышенность. Вторая нога остаётся впереди, колено должно быть слегка согнуто.
Медленно опускайтесь вниз, пока переднее бедро не станет параллельно полу. Поднимайтесь обратно, напрягая мышцы передней ноги.
Повторите это упражнение 12-15 раз на каждую ногу.
Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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